Startseite Weniger Bürokratie auf Reisen: Wie wirkt sich die geplante Hotelmeldepflicht-Abschaffung aus? Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-07 09:36. In Deutschland steht eine bedeutende Veränderung für die Hotelbranche bevor: Die Regierung plant die Abschaffung der Meldepflicht für inländische Gäste in Hotels. Diese Entscheidung, die im Rahmen des Bürokratie-Abbau-Gesetzes getroffen wurde, hat das Potenzial, Geschäftsreisen und den Tourismus insgesamt zu beeinflussen. In diesem Beitrag untersuchen wir die Ursprünge dieser Veränderung, beleuchten unterschiedliche Standpunkte und werfen einen Blick auf eine neuartige Lösung, die speziell für Geschäftsreisende von Bedeutung ist. Bürokratieabbau für Unternehmen und Hotels: Die Regierungsinitiative im Fokus Die Bundesregierung strebt eine Reduzierung der bürokratischen Belastung für Unternehmen an. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat mit dem Bürokratie-Abbau-Gesetz einen Vorstoß unternommen, der unter anderem die Abschaffung der Meldepflicht für inländische Gäste in Hotels vorsieht. Diese Pflicht, die bislang die Hotellerie belastet hat, soll weichen, um Investitionen und Expansionen zu fördern. Verschiedene Perspektiven: Zustimmung und Bedenken Die geplante Abschaffung der Meldepflicht in Hotels stößt auf unterschiedliche Reaktionen und wirft wichtige Fragen auf. Die Bundesregierung verfolgt im Zuge der Bemühungen zum Bürokratieabbau konkrete Schritte, um sowohl Bürger als auch Unternehmen zu entlasten. Dies spiegelt sich in der vorgeschlagenen Änderung wider, die eine Erleichterung für Hoteliers und Reisende gleichermaßen darstellen könnte. Die Zustimmung für diesen Schritt zeigt sich auch im Bundesjustizministerium. Solche Forderungen nach Bürokratieabbau wurden schon lange erhoben und haben Zustimmung gefunden. Dieser Vorstoß signalisiert die Bedeutung des Bürokratieabbaus für die Bundesregierung und könnte weitere Maßnahmen in diese Richtung vorantreiben. Eine offene Haltung gegenüber anderen Vorschlägen zum Bürokratieabbau wird erwartet. Der Hotelverband Deutschland (IHA) begrüßt den Vorstoß zur Abschaffung der Meldepflicht als Schritt zur Modernisierung des Check-in-Prozesses in Hotels. "Die Branche nimmt mit Erleichterung zur Kenntnis, dass sich offensichtlich auch im Bundesinnenministerium die dagegen seit Jahrzehnten vorgetragenen Sicherheitsbedenken verflüchtigt haben. Einer praxistauglichen Digitalisierung des Hotel-Check-ins dürfte nun materiell nichts mehr entgegenstehen", betont IHA-Vorsitzender Otto Lindner - Quelle: tophotel.de Trotz der positiven Reaktionen gibt es auch kritische Stimmen und mögliche Hürden. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) sieht noch Detailfragen zur Umsetzung offen, insbesondere in Bezug auf unionsrechtliche Grundsätze: "Für die Umsetzung sind noch zahlreiche Detailfragen offen. Dazu zählt beispielsweise, ob der Meldeschein für ausschließlich ausländische Gäste mit dem unionsrechtlichen Diskriminierungsverbot vereinbar ist. Darüber hinaus ist sicherzustellen, wie eine bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage für die Erhebung von Tourismus- und Kurbeiträgen erhalten bleibt," so der DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz - Quelle: tophotel.de Auch der IHA weist auf mögliche Stolpersteine hin. Die völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands könnten bedeuten, dass die Hotelmeldepflicht für ausländische Gäste beibehalten werden muss. Zudem greifen die Kommunalabgabengesetze auf das Bundesmeldegesetz zurück, was eine einheitliche Regelung erforderlich macht. In diesem Zusammenhang betont IHA-Hauptgeschäftsführer Markus Luthe, dass die praxistaugliche Umsetzung der geplanten Änderung gewährleistet sein muss, um eine Schein-Entbürokratisierung zu vermeiden - Quelle: hogapage.de Innovative Lösung für Geschäftsreisende: ehotel® central billing In diesem Kontext bietet ehotel® central billing eine innovative Lösung für Geschäftsreisende. Die Abschaffung der Meldepflicht eröffnet Unternehmen die Gelegenheit, ihre Geschäftsreiseabläufe zu optimieren. Unsere Lösung ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Hotelbuchungen sowie eine effiziente Kostenabwicklung. Geschäftsreisende können ihre Kosten automatisch abrechnen lassen oder bequeme Pre-Payment-Lösungen nutzen. Dabei entfällt der lästige Papierkram, da ehotel® sämtliche relevante Ausgaben digital in einer Sammelrechnung erfasst und direkt an die Firmenbuchhaltung weiterleitet. Dies trägt zweifellos zu einem reibungslosen Check-in im Hotel bei und steigert die Zufriedenheit der Geschäftsreisenden. Der Wandel der Hotelbranche und die Zukunft von Geschäftsreisen Die geplante Abschaffung der Meldepflicht ist ein Schritt, der nicht nur den Hotelbetrieben, sondern auch Geschäftsreisenden und Unternehmen zugutekommen könnte. Die Entbürokratisierung kann den Check-in-Prozess beschleunigen und die Abläufe für Vielreisende reibungsloser gestalten. Gleichzeitig eröffnet diese Änderung Chancen für innovative Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden zugeschnitten sind. Mit ehotel® central billing bietet ehotel® eine Lösung an, die perfekt in dieses Szenario passt. Unternehmen können von einer zentralisierten Abrechnung für Hotelbuchungen profitieren, die nicht nur Zeit spart, sondern auch eine klare Kostenkontrolle ermöglicht. Diese Art der Abwicklung erleichtert es Unternehmen, Geschäftsreisen effizient zu organisieren und gleichzeitig ihre Reiseausgaben besser zu verwalten. Die geplante Gesetzesänderung verdeutlicht auch, wie die Regierung bestrebt ist, die Bedingungen für Geschäftsreisen in Deutschland zu verbessern. Unternehmen, die regelmäßig Geschäftsreisen tätigen, sollten diese Entwicklung aufmerksam verfolgen und überlegen, wie sie von den Veränderungen und den damit verbundenen Innovationen profitieren können. Insgesamt zeigt die aktuelle Diskussion um die Abschaffung der Meldepflicht in Hotels die Dynamik und den Wandel in der Tourismus- und Geschäftsreisebranche. Die Regierungsbemühungen zur Entbürokratisierung und Digitalisierung könnten den Weg für innovative Lösungen ebnen, die das Erlebnis von Geschäftsreisenden weiter verbessern und gleichzeitig Unternehmen dabei unterstützen, ihre Reiseausgaben effektiv zu managen. Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-TECHNOLOGIE. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

