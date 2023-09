Startseite Physiotherapie, Sanitätshaus und mehr: ANAMETRICS eröffnet Praxis in Neuss am Neumarkt Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-07 09:02. Neuss/Ehringshausen, 05.07.2023 - Der Gesundheitsdienstleister ANAMETRICS eröffnet heute seine zwölfte Praxis für Physiotherapie, Training und Coaching mit angeschlossenem Sanitätshaus. Die neue Praxis befindet sich am Neumarkt 6. Patientinnen und Patienten dürfen sich bei ANAMETRICS in Neuss (https://www.anametrics.de/standorte/anametrics-neuss) auf einen neuartigen Weg zu mehr Wohlbefinden, auf kompetentes und freundliches Personal sowie auf großzügige, barrierefreie Räumlichkeiten freuen. 4-Säulen-Konzept zum Wohle des Patienten Um aktive Menschen ganzheitlich in ihrer Gesundheit zu unterstützen, hat ANAMETRICS ein einzigartiges 4-Säulen-Konzept entwickelt. Das Besondere daran: Leistungen in den Bereichen Physiotherapie, Training und Coaching sowie medizinische Hilfsmittel im Sanitätshaus werden unter einem Dach angeboten. "Ein Konzept der kurzen Wege, Patientinnen und Patienten haben heutzutage schon genug andere Herausforderungen zu bewältigen", berichtet Martin Petzsche, Geschäftsführer der ANAMETRICS PHYSIO GmbH und ergänzt: "Genauso wie die Komplexität individueller Gesundheitsprobleme steigt auch die Spezialisierung vieler Gesundheitsdienstleister stetig an - hier sehen wir uns ein Stück weit als Gegengewicht." Um Patientinnen und Patienten umfassend beraten und betreuen zu können, wird in den Praxen von ANAMETRICS auf eine ausgeprägte Kooperation der einzelnen Fachbereiche gesetzt. Damit können bestehende Schnittstellendefizite des Systems ausgeglichen werden und somit kann ein interdisziplinäres Miteinander in der Versorgung der zu behandelnden Person gewährleistet werden. Ziel ist es, auf diese Weise die Gesundheit von Menschen wiederherzustellen, zu erhalten und zu verbessern. "Wir freuen uns darauf, unseren Patientinnen und Patienten sowie auch Ärztinnen und Ärzten vor Ort mit Kompetenz und gutem Service vertrauensvoll zur Seite zu stehen," betont Martin Petzsche. Gesundheitsmanagement bei ANAMETRICS Für Patientinnen und Patienten, die etwas für ihre Gesundheit und für ihre Wohlbefinden tun möchten, hält ANAMETRICS etwas Besonderes bereit: Einfach über das Kontaktformular auf der Webseite einen Termin anfragen und von insgesamt drei kostenlosen Beratungseinheiten im Wert von 80 EUR auf dem Weg zum persönlichen Gesundheitsziel profitieren. Leistungsangebot im Überblick Im Bereich der Physiotherapie in Neuss (https://www.anametrics.de/physiotherapie/studios/physiotherapie-neuss) unterstützt ANAMETRICS Patientinnen und Patienten dabei, wieder körperlich gesund und leistungsfähig zu werden. Typische Beschwerden sind Knie- oder Rückenschmerzen, Probleme mit der Schulter oder dem Sprunggelenk. Bei der Säule "medizinisches Training" geht es darum, körperliche Fitness und mentale Stärke zu erreichen. Dafür werden Trainingsformen wie Rückenschule, Kraft- und Ausdauertraining sowie bioelektrisches Training individuell und in der Gruppe angeboten. Der Bereich des Coachings zielt auf die emotionale Gesundheit, Selbstwirksamkeit und Halt im Alltag ab. Seminare und Beratungen werden zu Themen wie "Stress und Entspannung", "Ergonomie" oder "Ernährung" angeboten. Die vierte Säule im Rahmen der vernetzten Ausrichtung von ANAMETRICS bildet das angegliederte Sanitätshaus. Patientinnen und Patienten erhalten hier die passenden ärztlich verordneten Hilfsmittel wie individuell angepasste Orthesen und Bandagen sowie auch TENS-Geräte auf Verordnung. In allen vier Bereichen arbeitet der Gesundheitsspezialist stets nach wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen und patientenzentriert: Die persönlichen Bedürfnisse der zu behandelnden Person stehen im Mittelpunkt. Alle, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, ihre Beweglichkeit, Stabilität und Aktivität verbessern möchten oder ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit steigern wollen sind bei ANAMETRICS richtig. Über die schwa-medico Gruppe Die schwa-Medico Gruppe, mit Hauptsitz in Ehringshausen, ist ein führendes Unternehmen für Medizintechnik und Fitness-Tech. Die Ursprünge und Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe liegen im Bereich der Elektrostimulation durch TENS-Geräte für die nicht-medikamentöse Schmerzbehandlung. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die schwa-medico Unternehmensgruppe weitere medizinische Anwendungen in angrenzenden medizinischen Bereichen, wie zum Beispiel Orthesen und Bandagen. Zu den Produkten im Fitnessbereich gehört der technologisch führende Bioelectrical Suit SYMBIONT. Kontakt

