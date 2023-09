Startseite Eine starke Bindung schaffen - Fortbildung StressFree Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-07 07:22. Wie gezielte Unterstützung und Fortbildung, Führungskräften mit Höhenangst helfen können - führt zu positiver Mitarbeiterbindung & Umsatzsteigerung Stressbewältigung & Persönlichkeitsentwicklung. Die Höhenangst von Führungskräften ist für Unternehmen eine große Herausforderung. Unternehmen müssen heut ihre Mitarbeiter unterstützen und langfristige Bindungen aufbauen. Gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen helfen Führungskräften, ihre Höhenangst zu bewältigen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Hier sind fünf wichtige Aspekte, die für Unternehmen heute elementar sind: 1. StressFree, Stärkung des Vertrauens: Unterstützung und individuelle Stress-Betreuung gewinnen das Vertrauen der Führungskräfte. Unternehmen zeigen, dass sie mit ihrer Höhenangst nicht alleine sind und schaffen eine Atmosphäre des Verständnisses und der Unterstützung. 2. Stressbewältigung, gezielte Fortbildung: Unternehmen bieten spezielle Fortbildungen zum Thema Stressbewältigung und Ängstemanagement an. Führungskräfte erlangen das nötige Wissen und die Werkzeuge, um mit ihrem Stressfaktor, Höhenangst umzugehen und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. 3. Individuelle Lösungsansätze: Die Unterstützung bei der Bewältigung, der Höhenangst wird individuell angepasst. Unternehmen helfen Führungskräften, ihre persönlichen Stärken zu erkennen und entwickeln Strategien, um ihre Ängste zu überwinden. 4. StressFree, Mentoring und Coaching: Erfahrene Führungskräfte dienen als Mentoren oder Coaches und stehen den Betroffenen mit ihrer eigenen Erfahrung und Expertise zur Seite. Durch den Austausch von Best Practices und das Teilen von Stressbewältigungsstrategien bieten sie wertvolle Unterstützung und etablieren erfolgreiche Problembewältigung im Unternehmen. 5. Vertiefende Blogartikel: Auf der Website von Helene Kollross wird in einem kürzlich veröffentlichten Blogartikel ausführlich die Thematik der Höhenangst bei Führungskräften behandelt. (https://www.helene-kollross.de/stressfree-hoehenangst-panik/) Der Artikel bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen, denen Führungskräfte mit Höhenangst gegenüberstehen, sowie konkrete Tipps zur Stressbewältigung und Ängstemanagement. Das StressFree Programm bietet viele Möglichkeiten, um individuell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Führungskräften einzugehen.

Keine langen Anreisen & Ausfallzeiten.

Ob im 1:1 oder in der Gruppe

Online oder in Präsenz

Für Notfälle, gibt es spezielle Express-Termine zur Stressbewältigung Pressekontakt:

