Startseite Immolox vermittelt 12.000 m² Hallenfläche in Heusenstamm Pressetext verfasst von Bergmeier Publi... am Mi, 2023-09-06 21:49. Frankfurt am Main, 07. September 2023

Die teknihall Service GmbH mietet eine Hallenfläche von ca. 12.000 m² sowie eine Bürofläche von ca. 450 m² in der Levi-Strauss-Allee 10-12 in 63150 Heusenstamm an. Teknihall Service ist seit rund 30 Jahren international als After-Sales-Dienstleister tätig, betreibt ein Call Center sowie ein Helpdesk für Endkunden. Das Unternehmen nimmt Retouren entgegen und bietet den Austausch defekter Produkte sowie die vollständige Reparatur oder Aufbereitung an. Die Immobilie liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur BAB 3 im südhessischen Landkreis Offenbach. Der langfristige Mietvertrag wurde durch die Immobilienmakler von Immolox aus Frankfurt am Main vermittelt. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. Über das Unternehmen: Die Immolox GmbH aus Frankfurt am Main ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, welches sich auf die Vermittlung von gewerblichen Immobilien spezialisiert hat. Unter anderem werden Lager- und Produktionsflächen, Gewerbegrundstücke, Kühl- oder Tiefkühllagerflächen, Logistik-Neubauten sowie Hochregallager mit entsprechenden Büro- oder Serviceflächen zur Miete oder zum Kauf vermittelt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 durch die geschäftsführenden Gesellschafter Damir Milanovic und Florian Vonderbank gegründet. Kontakt: Immolox GmbH

Bethmannstraße 56

60311 Frankfurt am Main

Tel.: 069 506 99 99 – 0

info@immolox.de

www.immolox.de Pressekontakt: Bergmeier Public Relations (PR)

Matthias Bergmeier M.A.

Heigenbrücker Weg 12

60599 Frankfurt am Main

info@bergmeier-pr.de

www.bergmeier-pr.de Über Bergmeier Public Relations Vorname

Matthias Nachname

Bergmeier Adresse

Heigenbrücker Weg 12

60599 Frankfurt am Main Homepage

http://www.bergmeier-pr.de Branche

PR Komplettes Benutzerprofil betrachten