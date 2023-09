Startseite Wie Du Rückenschmerzen im Alltag bewältigst - Hanna Schönert "High Energy" Wochen-Programm Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Mi, 2023-09-06 18:47. Rückenschmerzen können Deine Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Es kann schwierig sein, einen normalen Alltag zu bewältigen, wenn Du ständig Schmerzen hast. Hier sind einige Strategien, die Dir dabei helfen können, besser mit Rückenschmerzen umzugehen. Bewegung: Dein Schlüssel zu einem gesunden Rücken

Es mag paradox erscheinen, aber Bewegung ist tatsächlich eine der besten Strategien zur Behandlung von Rückenschmerzen. Regelmäßige, sanfte Bewegung kann helfen, Deine Muskeln zu stärken und Deine Flexibilität zu erhöhen, was letztendlich dazu beiträgt, Rückenschmerzen zu lindern. Unser Wochenprogramm bietet eine Reihe von einfachen Übungen, die speziell darauf abzielen, Deinen Rücken zu stärken und Deine Schmerzen zu lindern. Haltung: Der stille Held bei der Bekämpfung von Rückenschmerzen

Eine gute Haltung kann dazu beitragen, die Belastung der Rückenmuskulatur zu reduzieren und Rückenschmerzen zu lindern. Lerne in unserem Wochenprogramm, wie Du Deine Haltung im Alltag verbessern kannst, ob Du nun sitzt, stehst oder Dich bewegst. Stressmanagement: Ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung von Rückenschmerzen

Stress kann zu Muskelverspannungen führen, die wiederum Rückenschmerzen verursachen oder verschlimmern können. Mein Wochen-Programm “High Energy” bietet verschiedene Techniken zur Stressbewältigung, die Dir dabei helfen können, Deine Muskeln zu entspannen und Deine Rückenschmerzen zu lindern. Melde Dich jetzt an und beginne, Deinen Alltag neu zu gestalten!

https://kraft-im-alltag.com/high-energy-wochen-programm/

Das Niveau des Kurses passe ich in jeder Gruppe individuell an - je nach Erfahrung, Gesundheit und Level der TeilnehmerInnen. Die Basis meines „High Energy“ Wochen-Programms ist mein Workbook „Powerbank für Deinen Alltag“. Du fühlst Dich nicht wohl genug, um den Kurs in einer Gruppe zu machen und wünschst Dir einen persönlichen 1:1 „High Energy“ Wochenkurs? Kein Problem! Wir besprechen Deine Vorstellungen und können ein individuelles Wochen-Programm für Dich zusammenstellen und genau auf Deine Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Für weitere Informationen schreib mir gerne oder buche Dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir:

https://calendly.com/hanna_schoenert/kennenlerngespraech

https://kraft-im-alltag.com

info@kraft-im-alltag.com

+49 152 0394 2251 (WhatsApp & Telegram) Termine: Nächster Start ist am 25.09.2023

Das ganze Jahr stehen Dir allerdings mehrere Termine meines „High Energy“ Kurses zur Verfügung. Melde Dich gerne bei mir, um diese zu erfahren. Preise: 2 Wochen: 449 € (Netto), 1 Woche: 249 € (Netto). Mit dem Code „HighEnergy2023“ bekommst Du 10 Prozent Rabatt. Ich freue mich darauf, Dich auf Deinem Weg zu mehr Energie für Deine persönliche Powerbank zu begleiten! Herzliche Grüße

