Startseite Von langweilig zu mitreißend: Security Awareness Training dynamischer gestalten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-06 17:48. Schulungen für Security Awareness gehören sicherlich nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen im Arbeitsalltag. Doch wie schaffen es Security-Verantwortliche in Unternehmen, das Interesse und Engagement ihrer Mitarbeiter zu fördern? Denn damit ein Awareness Training wirklich effektiv ist und Cyberangriffe wie Phishing und Co. zuverlässig erkannt werden, müssen Mitarbeiter die Lerninhalte verinnerlichen. In seinem aktuellen Blog gibt CybeReady Tipps, wie Unternehmen das Engagement ihrer Mitarbeiter bei Security Awareness Training fördern können: https://cybeready.com/de/dynamisches-security-awareness-training CybeReady bietet eine effektive Lösung für Security Trainings, die Unternehmen weltweit ohne IT-Aufwand von Security Awareness zur Cyber Readiness führt. Im Vergleich zu anderen Lösungen bindet das Awareness Training von CybeReady mehr Mitarbeiter ein - effektiver, regelmäßiger und einfacher. Das anpassungsfähige, leichte Security Training-Programm garantiert eine Reduzierung der Risikogruppe bei Mitarbeitern um 80 %. Die Lösung von CybeReady ist bereits bei Hunderten von Unternehmen weltweit im Einsatz, darunter die Kion Group, Skoda Auto, NatWest, SodaStream, ING, Teva Pharmaceuticals oder Avid Technology. CybeReady wird vollständig verwaltet und ist damit die Security Awareness Trainings-Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO), die heute verfügbar ist. CybeReady wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen im Silicon Valley und in London. Weitere Infos unter www.cybeready.com. Firmenkontakt

