Startseite Klipsch macht die All-In-One-Stereoanlage bezahlbar: Die neuen R40PM und R50PM haben Verstärker, Bluetooth und Phono eingebaut Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-06 10:02. Indianapolis, USA, 29.August 2023 - Aktivlautsprecher mit eingebautem Verstärker und D/A-Wandler erfreuen sich hoher Beliebtheit. Mit den Aktivmonitoren The Sevens und The Nines hat der Traditionshersteller Klipsch erstmalig die Meriten von integrierten Lautsprechersystemen und einer raumfüllend klingenden Stereoanlage in einer preisgekrönten Aktivboxenserie verbunden. Die neuen aktiven All-In-One-Anlagen R40PM und R50PM bringen dieses Konzept jetzt zu einem unschlagbar günstigen Preis - bei gewohnter Klangqualität und Dynamik. Alles drin: Bluetooth, Phono und Digitalanschlüsse

Die beiden neuen Aktivlautsprechersets sind denkbar einfach einzurichten und erlauben vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Über den optischen Eingang lässt sich ein Fernseher anschließen, über den USB-Port ein Computer. Zusätzlich nimmt ein integrierter Phono-Vorverstärker Musiksignale von einem Plattenspieler mit MM-System direkt auf. Mit drahtloser Bluetooth®-Technologie und einem klassischen analogen Cinch-Eingang lässt sich eine Komplettanlage mit mehreren Quellen problemlos und einfach realisieren.

Die gesamte Technik des Vorverstärkers, D/A-Wandlers und der Steuerung sind in einer der beiden Boxen bereits eingebaut. Weitere Komponenten sind nicht notwendig. Ein Subwoofer-Ausgang mit eingebauter Weiche erlaubt den Anschluss eines Basslautsprechers für höhere Ansprüche an den Pegel, etwa bei Heimkino und elektronischer Musik. Bass, Dynamik und Spielfreude zum günstigen Preis

Die Lautsprechersets mit eingebautem Verstärker werden immer als Stereopaar betrieben. Dank der Bestückung mit einem Hochtonhorn der neuesten Generation und einem Cerametallic-Tieftöner bieten die Klipsch R40PM und R50PM in ihrer Größenklasse eine beeindruckende dynamische Performance.

Beide neuen Modelle sind mit Aluminium-Hochtönern von 25 mm Durchmesser ausgestattet, die auf ein Tractrix®-Horn spielen. Die von Klipsch erfundene und exklusiv genutzte Horntechnologie passt die Abstrahlung der höheren Frequenzen optimal an die Größe des jeweiligen Tiefmitteltöners und das Gehäuse an.

Die R40PM bieten eine Dauergesamtleistung von 70 Watt (bei 240 Watt Impulsleistung) und einen kompakten 4Zoll (10,5cm) Tiefmitteltöner. Die R50PM sind mit 120 Watt Dauerleistung und einem 5,25Zoll (13,3cm) Tiefmitteltöner ausgestattet. Dank der aktiven Basserweiterungsschaltung und einem überdimensionierten Reflexrohr bieten beide eine raumfüllende Tieftonperformance. Einfache Bedienung: Fernbedienung oder Drehrad an der Masterbox

Der eingebaute Vorverstärker lässt sich denkbar leicht bedienen: Ein Drehregler auf der Rückseite des Masterlautsprechers kontrolliert die Quellwahl und die Lautstärke. Die mitgelieferte IR-Fernbedienung weist noch einen größeren Funktionsumfang auf: Neben einer Mute-Funktion und direkter Anwahl aller fünf Quellen lässt sich auch der Pegel eines angeschlossenen Subwoofers bequem vom Sofa aus regeln. Das Erbe von Paul W. Klipsch: Design und Qualität

Alle drahtlosen Aktivboxensets von Klipsch verbinden modernste Connectivity mit klassischem Lautsprecherbau. Das akustische Erbe des legendären Klipschorns von Paul W. Klipsch wurde mit optimierten Tractrix®-Hörner in die heute verfügbaren Technologien integriert.

Klipsch R40PM und R50PM sind in Holzoptik Walnuss oder Esche Schwarz erhältlich. Preise und Verfügbarkeit:

Die Klipsch R40PM und R50PM sind ab sofort über alle bekannten Fachhandelskanäle von Klipsch verfügbar. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Informationen

Verfügbarkeit

Ab September 2023 Preise (UVP inkl. MwSt je Komplettset)

Klipsch R40PM: 549,00 Euro

Klipsch R50PM: 649,00 Euro Bildmaterial

Aufmacherfoto:

https://klipsch.rtfm-pr.de/Klipsch_R-40PM - Lifestyle 7_grille off.jpg Bilderpaket Klipsch R40PM:

https://klipsch.rtfm-pr.de/Klipsch_R40PM_Bilderpaket.zip Bilderpaket R50PM

https://klipsch.rtfm-pr.de/Klipsch_R-50PM_Bilderpaket.zip Produktvideo R40PM

https://klipsch.rtfm-pr.de/Klipsch_R-40PM Product Video.zip Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder und Akustikpionier Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen - darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch - Keepers of the Sound®. Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX). Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX). Firmenkontakt

Klipsch Inc.

Amélie Cosqueric

3502 Woodview Trace #200

46268 Indianapolis

0911/310910-0

https://de.klipsch.com Pressekontakt

rtfm GmbH

Malte Ruhnke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

