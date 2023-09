Startseite Roberts Radio: Back to School Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-06 10:02. Prescot, 22. August 2023 - Wenn die Sommerabende langsam kühler und die Aufenthalte im Freibad kürzer werden, kündigt sich allmählich das Ende der Sommerferien und damit der Start eines neuen Schuljahres an. Für den motivierten Nachwuchs beginnt dann meist ein neuer Lebensabschnitt und auch Eltern müssen sich wieder an den geregelten Alltag gewöhnen. Mit verschiedenen Alarmzeiten und der richtigen Musik machen frühes Aufstehen und die Vorbereitungen für den Tag erst richtig Freude. Egal ob man von aufmunternden Radioklängen der Morgenshows geweckt wird oder die Lieblingsplaylist hört, während man den ersten Kaffee des Tages genießt - Roberts unterstützt in jeder Lebenslage mit ausgewogenem Sound und vielfältigen Empfangsmöglichkeiten. Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de. Roberts Radio Revival Petite - Besonders kompakter Speaker mit sieben Farbvarianten

- Radioempfang mit DAB+ und UKW

- Integrierter Akku mit bis zu 20 Stunden Laufzeit

- Musikwiedergabe auch über Bluetooth und AUX Im liebevoll gestalteten Gehäuse des Bluetooth-Lautsprechers Revival Petite lassen sich Musik und aktuelle Podcasts auch hervorragend unterwegs genießen. Die farbenfrohen Speaker bieten sowohl DAB+ als auch UKW-Empfang, einen AUX-Eingang auf der Rückseite und Bluetooth (Version 5.0). Dank moderner Codecs haben Musikliebhaber eine breite Auswahl an Quellen, um ihre Lieblingsmusik, Podcasts und Hörbücher zu genießen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku hält dabei beeindruckende 20 Stunden, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Preis (UVP inkl. MwSt.): 149,00 Euro

Farben: Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange, Sunshine Yellow und Electric Blue Roberts Radio Beacon 325 & 335 - Kompakte Bluetooth-Speaker mit den Maßen 19 cm x 9,3 cm x 9,4 cm (H x B x T)

- 45-mm-Neodym-Treiber samt zwei passiven Bassradiatoren für satten Sound

- Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX

- Lautsprecherabdeckung aus echter, britischer Wolle

- Beacon 335 zusätzlich mit verschiedene EQ-Modi für individuellen Sound; zwei können zu Stereopaar gekoppelt werden Die schönen Roberts Radio Beacon 325 und 335, passen perfekt zum Design und Klang der klassischen Radios in der Produktlinie. Die hochwertigen Bluetooth-Speaker im Retro-Design sind mit einer Abdeckung aus echter britischer Wolle und einem 45-mm-Neodym-Treiber samt zwei passiven Bassradiatoren ausgestattet. Die Bedienung wird durch vier Tasten auf der Oberseite des Gehäuses besonders intuitiv gestaltet, sie ermöglichen die Kopplung, Lautstärkeregelung sowie das Ein- und Ausschalten. Zusätzlich zur Bluetooth-Funktion können die Beacon Modelle auch über einen 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen werden. Der Beacon 335 verfügt darüber hinaus über verschiedene Equalizer-Modi und zwei dieser Speaker können gekoppelt werden und sorgen so für ein vollwertiges Stereo-Erlebnis und trendige Farbtupfer, passend zu den sanften Farben des Spätsommers. Preis Beacon 325: (UVP inkl. MwSt.): 169,00 Euro

Farben Beacon 325: Sunburst Yellow, Dusky Pink, Teal Blue, Midnight Blue & Charcoal Grey

Preis Beacon 335: (UVP inkl. MwSt.): 199,00 Euro

Farben Beacon 335: Pastel Cream, Duck Egg, Berry Red sowie Carbon Black Roberts Radio Rambler Mini - Wiedergabe über Bluetooth, DAB+ und UKW

- Stilvoller Retro-Speaker im Look der 70er-Jahre

- Reisesicherung verhindert das Einschalten im Rucksack

- Gewicht von lediglich 460 Gramm Der Rambler Mini ist der ideale Begleiter im Rucksack, wenn ein besonders kompaktes Audiogerät gefragt ist. Der Retro-Look erinnert an die blumigen 70er und vermittelt auch ohne nostalgische Gefühle gute Laune durch attraktive Farben. Doch hinter dem Retro-Stil verbirgt sich moderne Technologie: Mit Bluetooth, wiederaufladbarem Akku (über USB-C) und einer breiten Palette an DAB+ und UKW-Sendern wird der Rambler Mini zu einem musikalischen Allrounder für jede Situation. Preis Rambler Mini: (UVP inkl. MwSt.): 139,00 Euro

Farben: Leaf und Duck Egg Roberts Radio UNO BT: farbenfroh und anschlussfreudig

-Bluetooth-Konnektivität für kabelloses Streaming

-Digital- und FM-Radio in kristallklarer Klangqualität

-AUX-Eingang und Kopfhörerbuchse

-Zwei Alarmzeiten und Sleeptimer Das Revival UNO BT besticht durch besonderes, Roberts-typisches Design mit einer farbenfrohen Auswahl und moderner Empfangstechnologie. In dem kompakten Retro-Design verbirgt sich DAB+, UKW, Bluetooth und ein klassischer 3,5-mm-Klinkenanschluss für externe Audioquellen. Zudem bietet das Radio im Schlafzimmer nützliche Funktionen wie zwei Weckzeiten sowie Sleep- und Snooze-Timer. Dank handelsüblicher AA-Batterien bzw. Akkus ist das UNO BT immer einsatzbereit und begleitet den Besitzer mühelos von Raum zu Raum und sorgt auch im Garten für musikalische Unterstützung. Neben der ausgewogenen Klangqualität mit regelbaren Höhen und Bässen beeindruckt besonders der charakteristische Look des Radios. Preis Revival UNO BT: (UVP inkl. MwSt.): 229,00 Euro

Farben: Black, Deep Green, Sunburst Yellow, Teal Blue, Dove Grey, Dusky Pink, Duck Egg und Pastel Cream Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de. Für den Vertrieb in Deutschland und Österreich ist die Audio Selection creaktiv GmbH zuständig. Für die oben genannten Produkte gelten folgende unverbindliche Preisempfehlungen (inklusive Mehrwertsteuer): 149,00 Euro (Revival Petite)

169,00 Euro (Beacon 325)

199,00 Euro (Beacon 335)

139,00 Euro (Rambler Mini)

