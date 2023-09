Startseite 10 Jahre Alma-Park: Einladung zum Tag der offenen Tür Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-06 09:48. Oberbürgermeisterin Karin Welge besucht Alma-Park am 10. September um 12 Uhr Der Alma-Park in Gelsenkirchen, Europas größter Indoor-Freizeitpark, feiert sein 10-jähriges Bestehen und lädt herzlich zum Tag der offenen Tür ein.

Wann? Sonntag, den 10. September 2023, von 10 bis 16 Uhr.

Wo? Alma-Park, Almastraße 39, 45886 Gelsenkirchen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich der Alma-Park zum Ziel gesetzt, seinen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Auf über 15.000 m² warten Spaß und Abenteuer.

Als besonderes Angebot wird die Sonntagsflatrate an diesem Tag komplett kostenfrei sein. Mit der Flatrate können Besucher folgende Aktivitäten genießen: Minigolf, Lasertag, Trampolin, Poolball, Arrowtag, Bubbleball und Paintball.

Zusätzlich zu den Flatrate-Aktivitäten bieten wir exklusive Führungen durch unsere spannenden Escape Rooms an, bei denen die Besucher einen Einblick hinter die Kulissen erhalten.

Ein besonderes Highlight des Tages wird der Besuch der Oberbürgermeisterin um 12 Uhr sein, die eine Begehung der Anlage durchführen wird. Zudem wird ein Ausblick auf die zukünftigen Projekte des Alma-Parks gegeben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Pressevertreter im Vorfeld über diesen besonderen Anlass berichten und am Tag selbst vor Ort sind, um die Feierlichkeiten zu begleiten. Für die Berichterstattung stehen Bilder unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.alma-park.de/infos/presse/. Alma Park Historie Der Alma Park wurde 2013 in den weitläufigen Räumlichkeiten der ehemaligen Zeche Alma in Ückendorf von Andreas Althoff, Jens Haltermann und Dirk Podubrin gegründet. Zunächst als Multisporthalle unter dem Namen "Sportpark Gelsenkirchen" mit Paintball, Laser Tag und Bubble Ball gestartet, kamen über die Jahre immer mehr Attraktionen und Aktivitäten hinzu. 2017 erfolgte die Umbenennung zu Alma Park und eine Neuausrichtung mit Bergbau-Szenerie im gesamten Park. Heute gibt es in der Halle 10 Aktivitäten, 5 Live-Escape-Räume und einen angeschlossenen Gastronomie-Bereich. Mehr als 60 Mitarbeiter kümmern sich um jährlich mehr als 110.000 Besucher und das 365 Tage im Jahr. Besonders an Wochenenden und vor Feiertagen ist der Alma Park sehr gut besucht und aufgrund der unterschiedlichen Aktivitäten - mal ruhig, mal spannend, mal actionreich - bei allen Altersschichten beliebt. Kontakt

Alma-Park GmbH

Dirk Podubrin

Almastraße 39

45886 Gelsenkirchen

020995709400

