CEHATROL, Ihr Energie - Experte Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-06 09:37. Faustschlag gegen hohe Heizkosten Berlin, den 06.09.2023 Die Faust gegen zu hohe Heizkosten Die Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT stellt vor:

Infrarotheizungen Made in Germany. CEHATROL - Ihr Energie Experte

Unsere Heizungen haben niedrige Betriebskosten, eine lange Lebensdauer und sind wartungsfrei.

Die intelligente Beschichtung wird umweltfreundlich hergestellt und ist biologisch abbaubar.

MADE IN GERMANY - ENTWICKELT und PRODUZIERT in DEUTSCHLAND. INFRAROTHEIZUNG: UNIVERSAL

Die Wirkungsweise einer Infrarot-Heizung basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Intrarotstrahlung, die Festkörper direkt erwärmt. Die Infrarot-Heizung heizt nicht die Luft, sondern die Gegenstände im Raum, die sich im Strahlungsbereich der Heizung befinden. Das erzeugt eine angenehme Strahlungswärme, die den Raum gleichmäßig erwärmt. Die Infrarot-Heizung wird mit elektrischem Strom betrieben. Sie verursacht keine Turbulenzen und somit keinen Staub (daher gut geeignet für Asthmatiker und Allergiker). ANWENDUNGEN (je nach Ausführung wahlweise, siehe einzelnen Beschreibungen)

- Ausrichtung horizontal oder vertikal

- für Trockenräume

- einfache Wandmontage

- Decken-/Dachschrägenmontage nur mit fachgerechter Anbringung durch einen Elektriker empfohlen

- wartungsfrei

- stromsparend und effizient bei geschlossenem Fenster FRONTSEITE

- bruchsichere, wärmeleitende Metallverbundplatte wahlweise mit Dekordruck

RÜCKSEITE

- tiefgezogene Polycarbonat-Rückseite mit integrierter Dämmung

- optimiert die frontale Wärmestrahlung und schützt die rückseitige Wand (z.B. Gipskarton Trockenbauwand)

- duktil eingestelltes Polycarbonat vermeidet Splitterbruch und erhöht die Produktsicherheit TECHNISCHE DATEN:

- Größe 90 x 60 x 2 cm

- Stromheizung für die Wandmontage mit erhöhtem IR-Strahlungsanteil

- Momentanleistung bei Maximaltemperatur: 300 W

- Versorgungsspannung: 230 V (AC);

- Schutzkontaktstecker Regelung: integrierter Bimetallschalter regelt auf 55°C bis 75°C;

- Empfohlen: Zwischenstecker-Thermostat zur Integration in ein Energie- und Regelkonzept

- Gewicht 4,2 kg

- Schutzklasse IP 54 (Berührung; allseitiges Spritzwasser), nicht für Nasszellen geeignet

- keine Carbon Nano Tubes

- Made in Germany (alle Komponenten) Neugierig? Hier ist unsere Website: https://www.cehatrol.com/infrarotheizung Haben Sie Fragen zu unseren Produkt.

Unsere Experten beraten Sie gern telefonisch, persönlich- kompetent. CEHATROL® Technology eG - Wir sind in Köpenick.

MIT DIR zum starken WIR. CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

