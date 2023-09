Startseite Presseinformation: Cambium und ICS Group schließen Partnerschaft ab Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-06 09:27. Mit leistungsstarken WLAN-Netzwerken die Digitalisierung in der Lager- und Logistikbranche weiter voranbringen München, 06. September 2023 - Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, kooperiert zukünftig mit der ICS Group. ICS ist auf die Digitalisierung von Supply Chain-Prozessen spezialisiert und wird als Managed Service Provider (MSP) wichtiges Mitglied des großen Netzwerks an Cambium-Partnern weltweit. Im Rahmen der Partnerschaft sollen die Kunden der ICS Group von den leistungsstarken WLAN- und Richtfunk-Lösungen von Cambium Networks profitieren. Insbesondere im Außenbereich von Werksgeländen sowie in Lager- und Produktionshallen unter rauen Bedingungen ist eine verlässliche Leistung von Netzwerklösungen unerlässlich. ICS ist seit über 30 Jahren als ganzheitlicher Systemintegrator im internationalen Umfeld tätig und verfügt über tiefgreifende Expertise für mobile Datenerfassung, automatische Identifikation und industrielle IoT-Anwendungen. Eine leistungsstarke, verlässliche und intelligente WLAN-Infrastruktur auf Kundenseite sowie Datentransfers in Echtzeit sind hierbei ein wichtiges Fundament für die nachhaltige Prozessoptimierung. Die WLAN-Netzwerke müssen durchgehend schnelles Roaming bieten und zuverlässig funktionieren - ein kurzzeitiger Ausfall hat das Potential, die gesamte Supply Chain durcheinanderzubringen. Durch das zunehmende Einpflegen von Produktbildern und -videos in Datenbanken gewinnt eine hohe Bandbreite an zusätzliche Bedeutung. Zudem ist ein flexibles Netzwerkdesign wichtig, damit im Falle einer Ausweitung des Geländes auch das WLAN-Netzwerk einfach mitwachsen kann. Viele Bereiche, in denen Netzwerke in Lager und Logistik stabil funktionieren müssen, liegen im Außenbereich; aufgrund der teils rauen äußerlichen Bedingungen ergeben sich spezielle Anforderungen an die verwendeten Geräte. Breites Portfolio an leistungsstarken WLAN-Produkten Cambium Networks bietet ein breites Portfolio an Lösungen für verlässliche WLAN-Netzwerke. Die Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6/6E Access Points sind sowohl für Innen- als auch Außenbereiche geeignet und stellen stabile WLAN-Verbindungen bereit. Mit den Richtfunk-Lösungen lassen sich leistungsstarke Netzwerke auch unter schwierigen äußeren Bedingungen bereitstellen. Über die Managementplattform cnMaestro können außerdem alle Netzwerkbestandteile ganz einfach mit einem übersichtlichen Dashboard verwaltet werden. Dabei erfüllen die Netzwerklösungen die besonderen Anforderungen der Lager- und Logistikbranche. Sie unterstützen Fast Roaming-Protokolle, zudem lässt sich durch anpassbare Roaming-Parameter ein für mobile Geräte aller Art (z.B. Scanner oder Toughbooks) optimiertes Roaming schaffen. Des Weiteren schaffen die Produkte von Cambium ein intelligentes Netzwerk, das das WLAN-Netzwerk automatisch optimieren kann, wenn sich Produkttypen oder die Menge des Inventars ändern. Dank der Software Defined Radio-Technologie lassen sich mit dem störungsfreien 6-GHz-Spektrum Interferenzen im Lagerbereich umgehen. Außerdem sind die Lösungen auch für erweiterte Temperaturbereiche von -40°C bis zu +65°C geeignet und unterstützen auch Pick-by-Voice und WLAN-Telefonie. Mit 6-GHz-Lösungen können zudem IP-Kameras im Außenbereich drahtlos an das Netzwerk angeschlossen werden. Überzeugende WLAN- und Richtfunk-Lösungen für die Lager- und Logistikbranche "Wir freuen uns, künftig eng mit Cambium Networks zusammenzuarbeiten", sagt Thomas Busch, Senior Partner & Product Manager bei der ICS Group. "Cambium-Produkte stehen für Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders überzeugt haben uns die komplette Abdeckung für Indoor- und Outdoor-Bereiche sowie die cnWave 60 GHz-Richtfunklösung für die Vernetzung in Außenbereichen. Weitere große Vorteile sind zudem das nahtlose Roaming sowie die übersichtliche Verwaltung mit cnMaestro X. Vor allem die Outdoor Access Points sind preislich sehr attraktiv und perfekt für den Einsatz auf Laderampen oder in Produktionshallen mit rauen Umgebungsbedingungen geeignet." Auch Cambium Networks ist überzeugt vom Mehrwert durch die neue Partnerschaft. "Mit der ICS Group haben wir einen weiteren starken Partner im MSP-Bereich gefunden", sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director DACH, Israel und Benelux bei Cambium Networks. "Gemeinsam arbeiten wir schon an den ersten Projekten, um künftig noch mehr Kunden mit leistungsstarken WLAN-, Richtfunk- und Managementlösungen auszustatten. Hierbei werden dem Anwender auch das professionelle Technical Consulting sowie die hochverfügbaren 24/7/365 Remote Services der ICS zugutekommen." Über ICS Group:

Die ICS Group (ICS) unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation in der Supply Chain - End-to-End. Durch individuelle Beratung, innovative IoT-Technologien, integrative Plattformen und Software sowie maßgeschneidertes IT-Service-Management erhalten Kunden nachhaltige Lösungen für ihr Wachstum. So dynamisiert ICS beispielsweise die Produktion mit Echtzeit-Anaytics und Industrie 4.0-Prozessen, automatisiert die Lagerlogistik mit WMS- und SAP®-Lösungen, beschleunigt das Transportwesen mit mobilen Echtzeit-Daten und visualisiert den POS mit digitalen Assistenten. ICS versteht sich als Full Service Partner und managt verlässlich gemischte IT-Architekturen. Anwender erhalten vom Produkt bis hin zum IT- und Logistik-Outsourcing individuell zugeschnittene Infrastrukturlösungen. Der Lösungsintegrator mit Hauptsitz in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main besitzt über 30-jährige internationale Projektexpertise und beschäftigt aktuell ca. 300 Mitarbeiter. Mehr über die ICS Group erfahren Sie unter www.ics-group.eu. Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

Cambium Networks

Tabatha von Kölichen

Landshuter Allee 8-10

80637 München

0800-183-3328

https://www.cambiumnetworks.com Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

02661-912600

https://www.sprengel-pr.com