Der August - gut für Gold, der September - meist nicht so gut

Anleger konnten sich im August über kleine Gewinne beim Gold freuen. Statistisch ist der September meist unerfreulich. Betrachtet man die letzten sechs Jahre, so gab es nur Verluste für die Gold-Gemeinde. In den letzten mehr als 50 Jahren brachte es der September auf den sechstbesten Platz der zwölf Monate, er sorgte für einen durchschnittlichen Gewinn von 0,63 Prozent. Vor einem Jahr kostete die Feinunze Gold 1.715 Euro. Damit konnte ein Gewinn von 4,4 Prozent eingefahren werden. Leider erreicht dies nicht die deutsche Inflationsrate von 6,1 Prozent (Stand August), aber immerhin. Blickt man auf 2008 zurück, als die US-Investmentbank Lehman Brothers in die Krise geriet, kletterte der Goldpreis an einem einzigen Tag um rund 100 US-Dollar nach oben. Nun hat Gold im Wert zugelegt, noch mehr allerdings das Silber. Beim Silber liegt die Unterstützung bei 22,10 US-Dollar je Unze. Darüber konnte sich der Silberpreis nun erholen. Der Widerstand liegt bei gut 25 US-Dollar. Nun könnte eine Konsolidierung eintreten. Auch wenn der Silberpreis wieder etwas unter die Marke von 25 US-Dollar je Unze gerutscht ist. Die Gold-Silber-Ratio liegt nun bei knapp 80. Dabei ist Silber heute nicht mehr "das Gold des kleinen Mannes", sondern eine ernst zu nehmende Investmentmöglichkeit. Silber wird nicht nur in Schmuck, Münzen oder Gebrauchsgegenständen verwendet, sondern leistet einen wichtigen Beitrag für eine emissionsärmere Zukunft. Es wird in Lötlegierungen, elektrischen Schaltkreisen oder Sonnenkollektoren verwendet und es ist ein bedeutendes Industriemetall. Gold und Silber in den Projekten besitzen beispielsweise Chesapeake Gold oder Sierra Madre Gold and Silver. In Mexiko arbeitet Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - an drei sehr aussichtsreichen und hochgradigen Gold- und Silberprojekten. Chesapeake Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gol... - kümmert sich in Nord- und Südamerika um Entdeckung, Erwerb und Erschließung großer Gold-Silber-Liegenschaften. Das aussichtsreiche Flaggschiffprojekt Metates in Durango enthält Gold, Silber und Zink. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -).

