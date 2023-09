Startseite Medigene AG präsentiert auf der 25. H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-09-05 19:11. Planegg/Martinsried (05.09.2023). Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert. Dr. Selwyn Ho, Vorstandsvorsitzender der Medigene AG, wird auf der 25. H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference, die vom 11. bis 13. September 2023 im Lotte New York Palace Hotel in New York City stattfindet, das Unternehmen vorstellen. H.C. Wainwright 25th Annual Global Investment Conference 2023

hcwevents.com/annualconference/ Tag und Uhrzeit: Montag, 11. September 2023, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr (Ortszeit)

Ort: Lotte New York Palace Hotel in New York City

Referent: Dr. Selwyn Ho, Vorstandsvorsitzender der Medigene AG Mitglieder des Management-Teams von Medigene werden für Einzelgespräche mit registrierten Investoren zur Verfügung stehen. --- Ende der Pressemitteilung --- Über Medigene AG Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine End-to-End-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären Produktentwicklungs- und Produktverbesserungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell- (TCR-T) Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Weitere Informationen unter www.medigene.de Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. Kontakt Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com Aussender: Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Medigene AG

Robert Mayer

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried

Deutschland email : r.mayer@medigene.com Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Pressekontakt: Medigene AG

Robert Mayer

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried email : r.mayer@medigene.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten