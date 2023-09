Startseite EMX schließt aktualisierte Lizenzvereinbarung über Timok mit Zijin ab Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-09-05 19:06. Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. September 2023 / IRW-Press / - (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, die Durchführung einer abgeänderten und angepassten Lizenzvereinbarung für sein Konzessionsgebiet Timok am 1. September 2023 mit Zijin (Europe) International Mining Company Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Zijin Mining Group Ltd (Zijin), bekannt zu geben. EMX und Zijin haben vereinbart, dass die Timok-Lizenz aus einer Nettoschmelzabgabe von 0,3625% bestehen wird, die ungedeckelt ist und nicht zurückgekauft oder reduziert werden kann. Die Lizenzgebühr umfasst Zijins Explorationsgebiet Brestovac (einschließlich der Abbaulizenzen Cukaru Peki) sowie Teile von Zijins Explorationslizenzen Jasikovo-Durlan Potak nördlich der derzeit aktiven Mine Bor (Abbildung 1). EMXs Konzessionsgebiet Timok liegt im serbischen Bergbaudistrikt Bor und umfasst die Kupfer-Gold-Lagerstätten Cukaru Peki, die vor Kurzem von Zijin in Produktion gebracht wurden. Cukaru Peki ist eine der weltweit größten Kupfer- und Goldentdeckungen der letzten 10 Jahre und ist für EMX ein erstklassiger Vermögenswert. Die Lagerstätten Cukaru Peki bestehen aus einem hochrangigen Erzkörper mit hochgradiger Kupfer-Gold-Mineralisierung vom epithermalen Typ, der als die Upper Zone bezeichnet wird, sowie einem tieferliegenden Erzkörper mit Kupfer-Gold-Mineralisierung vom Porphyr-Typ, der als die Lower Zone bezeichnet wird. Zijin produziert zurzeit Kupfer und Gold aus der Lagerstätte der Upper Zone auf Cukaru Peki und erschließt gleichzeitig die Lower Zone. Die Lagerstätten Cukaru Peki und die betrieblichen Tätigkeiten werden in Zijins Jahresbericht und verschiedenen Veröffentlichungen von Zijin zusammengefasst. Ein NI-43-101-konformer technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Timok wurde von EMX am 31. März 2022 bei SEDAR archiviert. Im Rahmen des Abschlusses der überarbeiteten Lizenzvereinbarung wird EMX rund 6,68 Mio. US-$ erhalten. Dies umfasst Lizenzzahlungen in Höhe von 1,59 Mio. $ von Juli bis Dezember 2021, Lizenzzahlungen in Höhe von 3,20 Mio. $ für das Kalenderjahr 2022 sowie 1,89 Mio. $ für den Zeitraum von Januar bis Juni 2023. Ab dann wird EMX weiterhin vierteljährlich Produktionslizenzgebühren auf fortlaufender Basis erhalten. EMX freut sich über Zijins kooperativen und freundschaftlichen Ansatz während der Zeit, in der diese Lösung gesucht wurde, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Zijin, wenn die Projekte fortschreiten. Dr. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die Veröffentlichung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt. Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com . Nähere Informationen erhalten Sie über: David M. Cole

IBelger@EMXroyalty.com Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 30. Juni 2023 endende Quartal (die MD&A) und in dem zuletzt eingereichten Revised Annual Information Form (das AIF) für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC ( www.sec.gov) erhältlich. Abbildung 1. Lage der Lizenzgebiete von EMX und wichtige geologische Eigenschaften des magmatischen Komplexes Timok im serbischen Bergbaubezirk Bor.

