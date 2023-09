Startseite T-Shirt individuell bedrucken Pressetext verfasst von Pater Lingen am Di, 2023-09-05 16:14. T-Shirts lassen sich einfach und günstig individuell bedrucken. Wer seine Meinung kundtun möchte, könnte einen Textdruck wählen. Vom Design her empfehlenswert: a) wenige Wörter, b) Text nur auf der Rückseite, c) große Buchstaben in Arial, d) weiße Schrift auf dunklem Hintergrund, e) großes T-Shirt, z. B. zum Tragen über dem Pullover.

Wer Schwierigkeiten vermeiden möchte, wählt unverfängliche Texte. Im Zusammenhang mit der sog. "Corona-Pandemie" wurden massenweise Zitate gesammelt, die ohne Verurteilung verbreitet wurden, auch wenn gegen diese Zitate ggf. Strafanzeigen erstattet wurden z. B. wegen Volksverhetzung oder Aufforderung zu Straftaten / Aufruf zu Gewalttaten.

Die "Welt" twitterte am 12.04.2022: "Corona: Initiative dokumentiert Beleidigungen gegen Ungeimpfte" und verlinkte dort einen Welt-Artikel, der inzwischen gelöscht, aber im Internet Archiv bewahrt ist. Der Anfang: »In der Hochphase der Pandemie kam es zu etlichen verbalen Entgleisungen gegenüber Ungeimpften – von Politikern, aber auch Ärzten, Journalisten und Funktionären. Eine Initiative dokumentiert diese Äußerungen nun. ... Als „Blinddarm“ wurden sie bezeichnet, als „Tyrannen“ oder „Geiselnehmer“. Um im vergangenen Jahr die Impfquote zu erhöhen und vor allem die Unwilligen zu überzeugen, war einigen jedes Mittel recht. So mancher schreckte nicht vor Beleidigungen, Diffamierungen und sogar Strafandrohungen wie Rentenkürzungen zurück. Der Hashtag #IchHabeMitgemacht auf Twitter sammelt nun diese Zitate und Video-Mitschnitte von Politikern, Journalisten, Ärzten, Funktionären und Prominenten. Der Hashtag geht auf die vom Journalisten Burkhard Müller-Ulrich gegründete Website zurück, der hofft, dass „diese Machtbesoffenheit nochmal juristisch aufgearbeitet wird“.« Die Welt hatte bereits am 29.01.2022 einen Kommentar veröffentlicht zur öffentlichen Äußerung von Jan Böhmermann: "Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19: Wirtstiere." Und am 10.10.2022 meldete der österreichische "Express": »"Impfgegner prügeln", fordert Schauspielerin Heidelinde Weis im TV – unter erntet bei Publikum dafür Applaus«.

Aus der überreichen Menge von Zitaten zu #wirhabenmitgemacht den Spruch fürs T-Shirt auszuwählen, mag dann verlockend erscheinen. Aber Vorsicht: Die "Bild" meldete (»FDP-Zoff um „Corona-Pranger“. Mic de Vries listet aus seiner Sicht problematische Aussagen auf – dann eskaliert der Streit«, 29.07.2022): »Namentlich zitiert De Vries Personen des öffentlichen Lebens, die aus seiner Sicht andere Menschen in der Pandemie „ausgegrenzt, diffamiert, diskreditiert, beleidigt und Menschen gecancelt“ haben. ... Bei Ex-Bundespräsident Joachim Gauck erinnert de Vries an dessen Aussage: „Impfgegner sind Bekloppte“. CDU-Chef Markus Söder zitierte er mit dessen Worten: „Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften“. Auch von Ärzten fand de Vries Zitate, die ihn und womöglich viele andere bis heute aufregen. Zum Beispiel: „Lass dich impfen, du dumme Sau”. Und einzelne Journalisten zitierte de Vries mit Sätzen wie: „Lasst uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen, Waidmanns Heil!” ... Gegenüber BILD stellt de Vries klar: „Ich bin selbst 3x geimpft und distanziere mich von der Querdenker-Szene – ich sehe mich als kritischer Geist und Maßnahmen-Kritiker.“« Cf. "Tichys Einblick" ("Die Erinnerung an zwei Jahre tiefster Spaltung", 28.07.2023): "Juristen sehen im Tweet von de Vries den Tatbestand der Erstellung einer Feindesliste als gegeben an und rufen nach dem Staatsanwalt. Weitere Juristen widersprechen. Man kennt es: zehn Anwälte, fünfzehn Meinungen. Wir werden bald erfahren, wann eine Sammlung von Zitaten dann einen Straftatbestand erfüllt."

Richtig ist: Diese Zitate dürfen nie vergessen werden. Was hier passiert ist, muss als Mahnmal für die Geschichte erhalten bleiben. Und wenn Volksverhetzung oder Aufforderung zu Straftaten / Aufruf zu Gewalttaten bislang ohne Strafe geblieben ist, dann ist auch das etwas, woran stets erinnert werden muss. Je länger mit der Aufarbeitung gewartet wird, desto furchtbarer.

Richtig ist v. a.: Das Volk, die breite Masse, hat diese ganzen Zitate, diese ganzen Maßnahmen toleriert, ja gefordert. Das Volk hat zu Prügel-Aufrufen applaudiert. "Diffamierungen und sogar Strafandrohungen" kamen aus dem Volk selbst und ereigneten sich auf der Straße, im Supermarkt, an der Tankstelle. Das Volk wiederholt eifrig das, was der Mainstream ihm vorsetzt. Was nicht dem Mainstream entspricht, wird im Internet schnell zensiert. Das Volk will die Zensur, es will die Sicherheit, dass es nur mit Mainstream-konformen Behauptungen in Kontakt kommt. Das Volk klammert sich an Sätze wie (Zusammenstellung: Milosz Matuschek; Tichys Einblick "Zehn Zeugnisse des neuen obrigkeitlichen Denkens", 18.09.2023): »„Die Maske ist ein Instrument der Freiheit.“ – Markus Söder. „Glauben Sie nur den offiziellen Mitteilungen.“ – Angela Merkel. „Diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden.“ – Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. „Die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument für ausbleibende Kontrollen sein.“ – Karl Lauterbach.«

Aber selbst wenn man das Hinterfragen noch so sehr unterdrückt und verbietet: Die Wahrheit setzt sich beim Jüngsten Gericht dennoch durch, und dann ist es für Bekehrung zu spät. So ganz in Stein gemeißelt waren die Prophezeiungen der Corona-Prediger anscheinend auch nicht, cf. Hessisches Ärzteblatt 5/2023, "Covid-19-Pandemie – wirkliche Aufarbeitung tut not": »Im Januar 2023 räumte Lauterbach im Spiegel dann ein, dass auch das Schließen von Schulen ein Fehler gewesen sei, … allerdings hätten Wissenschaftler dazu geraten. Wenig später erschien ein Interview mit Karl Lauterbach und Christian Drosten im Spiegel. Darin hieß es dann wenig überraschend, die wissenschaftliche Beratung durch Herrn Drosten sei natürlich korrekt gewesen, schuld sei vielmehr der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewesen, der angekündigt hatte, alle Schulen in Bayern zu schließen, woraufhin alle anderen Länder auch umgekippt seien. Dem Einwand des Journalisten, dass Kinderärzte bereits im April/Mai 2020 vor den Folgen der Schulschließungen gewarnt hätten und der Frage, ob er das schlicht nicht ernst genug genommen habe, weil er nur Virologen und Epidemiologen gehört worden seien, hält Lauterbach entgegen: „Die Stimmen, die eine Ansteckungsgefahr durch Kinder anerkannt haben und sich trotzdem gegen Schulschließungen ausgesprochen haben, waren nicht laut genug.“ Darüber hinaus bezeichnete er viele Regeln für draußen als „Schwachsinn“ und „Exzesse“.«

"Schwachsinn" und "Exzesse". Ein objektiv ernüchterndes, anscheinend aber praktisch völlig bedeutungsloses Urteil, denn Maskenpflicht gilt bereits jetzt im Sommer wieder, wenn auch noch vereinzelt. "Schwachsinn" und "Exzesse" der Vergangenheit werden nicht aufgearbeitet, "Schwachsinn" und "Exzesse" der Zukunft werden nicht verhindert. Wer dazu seine Meinung sagen will, die von Youtube, Facebook etc. gelöscht würde, der findet vielleicht einen geeigneten Textdruck für sein T-Shirt.

