Startseite Reutlingen: 23. Spendenmarathon am 23. September Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-09-05 11:20. Reutlinger Großveranstaltung des Spendenparlaments lockt am vierten Samstag im September erneut Hunderte Läufer auf die Rennwiese beim Theater Tonne - Weltmeisterin Franziska Brausse als Sport-Botschafterin vor Ort "Wir hoffen für den 23. September auf gutes Wetter"; sagte Christiane Koester-Wagner am vergangenen Mittwoch. Dabei erinnerte sie sich ans vergangene Jahr, als beim letzten Spendenmarathon das Wetter den Veranstaltern vom Spendenparlament einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. "Wir waren nach dem Abbau nass bis auf die Knochen", war auch Dr. Barbara Dürr die Erinnerung noch deutlich präsent. In knapp vier Wochen wird der insgesamt 23. Spendenmarathon am Samstag, den 23. September, über die Bühne gehen - egal, wie das Wetter sein wird. Anmeldungen sind noch möglich, aber keine Voraussetzung. Einfach vorbeikommen und mitlaufen ist genauso möglich. "Vergangenes Jahr gab es eine Rückmeldung, dass sich jemand nicht getraut hatte, mitzulaufen, weil die Person keinen Sponsor gefunden hatte", zeigte sich Koester-Wagner als Vorsitzende des Trägervereins des Spendenparlaments etwas entsetzt. "Wir haben doch immer einen Topf, mit dem Läuferinnen und Läufer unterstützt werden, die selbst nicht genug Geld haben", so Dürr, die Präsidentin des besonderen Parlaments. Aber - gutes Wetter wäre schon schön, denn: "2022 hatten wir bei dem Regen das erste Mal weniger als 1000 Läufer", so Koester-Wagner. In all den Jahren zuvor seien es stets zwischen 1100 und 1300 Teilnehmer gewesen. Die Hoffnung besteht jedoch, dass 2023 die 1000er-Marke wieder deutlich geknackt wird, schon jetzt seien 350 Anmeldungen von Kindertagesstätten eingegangen. Auch Schulen würden sich wieder beteiligen und "die Polizei läuft mit", sagte Claudia Buchen von der Geschäftsstelle des Spendenparlaments. Auch die freiwillige und die Berufsfeuerwehr werde mitlaufen, ob in voller Montur oder in Sportkleidung, das werde sich laut Ursula Muncke noch zeigen. Was aber schon jetzt klar sei: Clown Clip werde erneut den Marathon um 11 Uhr an diesem Samstag, 23. September, eröffnen, zusammen mit Dr. Ute Bruckinger von der Stadt in Vertretung von OB Thomas Keck. Reutlingens Oberbürgermeister ist übrigens ebenso Botschafter für das Spendenparlament und vertritt zusammen mit Münsingens Rathauschef Mike Münzing die Riege der Bürgermeister. Kultureller Botschafter ist Dodokay, Reutlingens Comedian Dominik Kuhn. Er wird ebenso wie die Rad-Olympiasiegerin, Europa- und Weltmeisterin Franziska Brausse aus Eningen als Sportbotschafterin an diesem Samstag vor Ort auf der Rennwiese sein. Die Summe an Spenden, die vergan-genes Jahr erzielt wurde: satte 19 000 Euro - und das trotz der verhältnismäßig geringen Teilnehmerzahl. Die Veranstalter hoffen auf eine ähnlich hohe Summe bei der 23. Ausgabe des Spendenmarathons, der sich mittlerweile zu einem wahren Volksfest auf der Rennwiese entwickelt hat. Allerdings ist "der Marathon ja auch die größte Einnahmequelle für das Spendenparlament", so Koester-Wagner. Insgesamt hat dieses Gremium in den zurückliegenden 24 Jahren mehr als 853 000 Euro an annähernd 300 soziale Projekte im Kreis Reutlingen verteilt, wie Kurator Volker Feyerabend als Leiter des Mentorenkreises des Spendenparlaments ausführte. "Wir bräuchten aber dringend auch noch mehr Mitglieder", sagte Buchen. Die Zahl der Vereinsmitglieder stagniere seit Jahren, liege momentan bei 125. Ein Generationenwechsel müsse eingeleitet werden, "die Mitgliedschaft sorgt mit dafür, dass eine große Vielzahl an wichtigen, sozialen Projekten unterstützt wird", so Barbara Dürr. Der Jahresbeitrag liege gerade mal bei 65 Euro. Wie jedes Jahr hat Parlamentspräsidentin Dürr auch dieses Jahr wieder 100 T-Shirts gespendet, die für die ersten 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem letzten Sommerferienwochenende auf die Piste der Rennwiese gehen werden. Ob das Grün der diesjährigen T-Shirts nun mit dem speziellen Trend-Grün des Jahres 2023 100-prozentig übereinstimmt - diese Frage dürfte ziemlich nebensächlich sein, denn: "Laufend Gutes tun", laute nach der Aussage der Veranstalter auch dieses Jahr wieder das Motto.

(Quelle: Norbert Leister) Weitere Informationen: https://spendenparlament-reutlingen.com Spendenparlament Reutlingen Wir stehen seit 1999 für Transparenz, Gerechtigkeit und Leistungsstärke. Seit der Gründung wurden bald 250 soziale Projekte in der Region Reutlingen realisiert.

Derzeit zählt das Parlament und der Verein ungefähr 140 Mitglieder.

Wollen Sie spenden, sich engagieren oder mit Ihrem Projekt bewerben? Dann sind Sie bei uns richtig. Firmenkontakt

Reutlinger Spendenparlament e.V.

Christiane Koester-Wagner

Pestalozzistraße 54

72762 Reutlingen

07121 / 929629

https://spendenparlament-reutlingen.com Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen - Reutlingen

07121-9809911

https://www.APROS-Consulting.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten