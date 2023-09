Startseite Neue Produkte und Schnäppchen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-09-05 11:08. Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte! In unserem aktualisierten Sport- und Schützenshop präsentieren wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an NEUEN Pokalen, Medaillen, Trophies, Orden, Ketten, Anstecknadeln/Pins etc. Auch unser Karnevals-Shop hält attraktive Artikel für Sie bereit. Nachfolgend einige Angebote aus unserem Sortiment. Sport-Angebote

Kristallglas-Trophy-Serie: ab 24,90 €

Preiswerte Trophy aus hochwertigem Kristallglas (12 mm stark mit geschliffenen Kanten) in 3 verschiedenen Größen, auf einem echten Marmorsockel, mit Sportmotiv Ihrer Wahl und individueller Beschriftung (30 kostenlose Gravurzeichen). Edelpokal-Serie: ab 24,90 €

Preiswerter, hochwertiger Pokal in 6 verschiedenen Größen, mit Sportmotiv Ihrer Wahl und individueller Beschriftung (30 kostenlose Gravurzeichen). Jetzt bestellen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de Schützen-Angebote

Marmor-Trophy-Serie: nur 24,90 €

Preiswerte Marmor-Trophy in Gold, Silber und Bronze mit Schützenmotiv Ihrer Wahl und individueller Beschriftung (30 kostenlose Gravurzeichen). Acryl-Design-Trophy-Serie: ab 29,90 €

Moderne Design-Trophy aus Acryl in 3 verschiedenen Größen, mit Wunschfarbe, Schützenmotiv und individueller Beschriftung (30 kostenlose Gravurzeichen). Hier bestellen, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de Karnevals-Angebote

Brillantorden: ab 6,50 €

Preisgünstiger Karnevalsorden mit Band oder Kordel in Wunschfarbe, individueller Beschriftung und Vereinswappen. Karnevalsbrosche: nur 3,50 €

Preiswerte Brosche mit Dreigestirn-Symbolen in Gold oder Silber mit Pinverschluss. Schnell bestellen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de Greifen Sie zu bei unseren neuen Artikeln. Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Natürlich bieten wir Ihnen unser gesamtes Sortiment auch in Form von Katalogen an (Sport- und Schützenkatalog in aktualisierter Auflage 2023). Sie können die Kataloge als PDF in unseren Shops herunterladen oder unseren Bestellservice für die kostenlose Lieferung nach Hause nutzen. Schöne Grüße aus Grevenbroich

Ihr Heinz-Josef Sack Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden. Firmenkontakt

Vereinsbedarf Sack

Heinz Josef Sack

Daimlerstr. 5-7

41516 Grevenbroich

02182 / 821811

02182 / 821830

www.vereinsbedarf-sack.de Pressekontakt

GiraCom e. K.

Heinz Schmitz

Rheydter Str. 70

41515 Grevenbroich

02181-819520

www.giracom.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten