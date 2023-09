Startseite Arvato und DOUGLAS eröffnen modernes Logistikzentrum in Hamm Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-09-05 11:02. Hochdynamisches Shuttlesystem installiert | Kapazitäten für DOUGLAS verdreifacht Gütersloh/Hamm - Arvato und DOUGLAS, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Beauty, haben gemeinsam ihren neuen Standort in Hamm offiziell eröffnet. Das neue Distributionszentrum mit seiner hochmodernen Automati-sierungstechnologie ist für beide Unternehmen ein Leuchtturmprojekt und markiert den nächsten Schritt in der langjährigen Partnerschaft. Auf einer Gesamtfläche von 38.000 Quadratmetern übernimmt Arvato dort die komplette Logistik für die Filialbelieferung und das stark wachsende Online-Geschäft von DOUGLAS in der DACH-Region - inklusive des Retourenmanagements. Mit dem neuen Logistikzentrum entstehen in Hamm bis zu 400 Arbeitsplätze. Nach der Inbetriebnahme des Logistikzentrums im August letzten Jahres hatte Arvato zunächst mit der Abwicklung der Bestellungen für Online-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz begonnen. Inzwischen werden auch alle DOUGLAS Filialen in der DACH-Region von Hamm aus beliefert. Mit dem neuen Logistikzentrum hat Arvato die Lagerkapazitäten für Europas führenden Omnichannel-Anbieter für Beauty verdreifacht, dessen Online-Umsätze in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich mehr als 20 Prozent pro Jahr gewachsen sind. "Wir haben in Hamm ein zukunftsweisendes Konzept geschaffen, das nicht nur das Wachstum, sondern auch die DOUGLAS Strategie "Let it Bloom" optimal unterstützt", unterstreicht Julia Börs, President Consumer Products bei Arvato, die Bedeutung des Projekts. "Eine effiziente Logistik ist eine der wichtigsten Säulen für jeden Omnichannel-Retailer. Mit dem neuen und hochmodernen Logistikzentrum in Hamm haben wir einen entscheidenden Meilenstein erreicht, um Filialgeschäft und Online-Shop im DACH-Raum noch stärker miteinander zu verknüpfen - auch und ganz besonders zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden und Lieferanten", sagt Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group. Die Digitalisierungsstrategie von Arvato unterstützt das kanalübergreifende Geschäftsmodell von DOUGLAS perfekt. Der Supply-Chain- und E-Commerce-Dienstleister hat das Distributionszentrum in Hamm gezielt als Omnichannel-Lager mit einer performanten Automatisierungstechnologie und einer cloudbasierten IT-Lösung konzipiert, in dem die verschiedenen Verkaufskanäle und Länder-Bestellungen von DOUGLAS zusammengeführt werden. Herzstück der Omnichannel-Lösung ist ein hochmodernes Shuttlesystem des österreichischen Anbieters KNAPP, mit dem Arvato seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Das System der jüngsten 2D-Generation (OSR Shuttle Evo) verfügt über mehr als 130.000 Stellplätze, 32 ergonomische Arbeitsplätze und eine Ein- und Auslagerungsleistung von 12.500 Behältern pro Stunde. Dabei können sich die mehr als 500 Shuttles nicht nur innerhalb einer Gasse bewegen, sondern bei Bedarf auch die Gasse wechseln und so alle Artikel auf einer Ebene erreichen. Das erhöht die Flexibilität enorm und reduziert den Aufwand bei der Fördertechnik außerhalb der Shuttles. Das Shuttle ist Teil eines ausgeklügelten Gesamtsystems, das mit den angebundenen automatischen Karton- und Behälteraufstellern, drei Cross-Belt-Sortern, Pick-by-Light-Kommissionierplätzen für Proben und großvolumige Artikel sowie automatischen Kartonverschließ-Maschinen optimal ineinandergreift. Die anschließende Sortierung erfolgt dann im Warenausgang und Versand. Julia Börs: "Insgesamt haben wir mehr als 70 Millionen Euro in modernste Automatisierungstechnologien am Standort in Hamm investiert. Das ist bis heute die größte Investition in einen einzelnen Standort." Im Vollbetrieb können bis zu 114.000 Packstücke pro Tag aus Hamm versendet werden. Die schnelle Auslieferung an Kunden in der DACH-Region wird durch die sehr gute Lage des Distributionszentrums im östlichen Ruhrgebiet und die Anbindung an gleich mehrere Autobahnen unterstützt. "Auch für weiteres Wachstum ist der Standort grundsätzlich gerüstet, da wir gemeinsam mit DOUGLAS bereits bei der Konzeption mögliche Kapazitätserweiterungen in verschiedenen Funktionsbereichen berücksichtigt haben", erläutert Julia Börs. Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen. Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitern ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv. Kontakt

