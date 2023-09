Reisevorschlag Kenia Safari - Jeepsafari in Kenias größte Nationalparks

Kenia ist zweifellos einer der besten Orte für Safaris, hier gibt es eine ganze Reihe an beeindruckenden und faszinierenden Reservaten. Da ist es nicht leicht, die passende Safari zu finden. Schließlich möchte man natürlich interessanteste Nationalparks mit einzigartiger Tier- und Pflanzenwelt besuchen, aber auch in gemütlichen Camps und Lodges untergebracht sein. Und auch An- und Abreisezeiten sollte man im Blick haben. Nicht zu vergessen, dass es sich lohnt, in kleinen Gruppen auf Safari zu gehen und ein komfortables Fahrzeug für die Safari zu benutzen. Damit sich die Safariteilnehmer voll und ganz von der atemberaubenden Natur Kenias verzaubern lassen können, haben die Kenia-Safari-Spezialisten von kenia-safari.de eine ganze Reihe von Safaris zusammengestellt. Die "3 Tage und 2 Nächte Kenia Jeep Safari in Tsavo" ist beispielsweise eine sehr empfehlenswerte Jeep-Safari. Hier unternehmen die Safariteilnehmer mit einem Guide und insgesamt nur vier bis sechs Teilnehmern eine Jeep-Safari durch die sehr ungleichen Nationalparks Tsavo West und Tsavo Ost. Übernachtet und gegessen wird während dieser dreitägigen Jeepsafari in zwei exklusiven Lodges in beiden Teilen des Tsavos.

Kenia Safari als Jeepsafari ist eine Abenteuertour durch die unberührte Natur

Die Jeepsafari beginnt früh am Morgen. Zunächst werden die Teilnehmer direkt im Hotel von einem erfahrenen Fahrer abgeholt. Die komfortable Fahrt führt als erstes in den wunderschönen Tsavo West Nationalpark in Kenia. Übernachtet und gegessen wird im äußerst beliebten Severin Safari Camp, einer der besten Unterkünfte für Safaris in Kenia. Nach der Ankunft in der Lodge und einem leckeren Mittagessen können die Jeep-Safari Teilnehmer gleich wieder in die Wildnis des Tsavo Parks eintauchen. Während der Jeep-Safari sucht der Safariguide für die Safariteilnehmer die besten Spots aus, um faszinierende Tierbeobachtungen zu erleben aus. Dabei haben die Teilnehmer der Safari im Tsavo West Nationalpark die Möglichkeit Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffel und möglicherweise auf Beute lauernde Raubtiere wie Leoparden zu entdecken, selbst wenn sich die Tiere gerne im dichten Grün des Parks verstecken. Wenn es dunkel wird, kehren die Teilnehmer der Jeep-Safari ins Camp zurück, um weitere köstliche Mahlzeiten zu genießen und eine faszinierende Übernachtung mitten in der Wildnis des Nationalparks zu erleben.

Kenia Safari mit einem Hauch von Luxus: Auf Jeep Safari in der Ashnil Aruba Lodge

Am nächsten Tag führt die Jeep-Safari in den zweiten Nationalpark, der einen starken Kontrast zum dicht bewachsenen Tsavo West darstellt. Der trockene und karge Tsavo Ost zeigt den Teilnehmern dieser Safari die landschaftliche Vielfalt Kenias auf. Die charakteristische rote, staubtrockene Erde erstreckt sich über weite Flächen. Der Tsavo Ost beheimatet nicht nur die berühmten roten Elefanten. Neben den Elefantenherden gibt es auch Löwen, Leoparden, Krokodile, Giraffen und Zebras im Tsavo Ost Nationalpark zu entdecken. Eine besondere Attraktion dieser Safari ist, dass die Beobachtung der Tiere nicht nur auf die Pirschfahrten beschränkt ist. Mit der Ashnil Aruba Lodge steht eine hervorragend gelegene Lodge zur Verfügung, die es ermöglicht, das umliegende Gelände zu überblicken und dabei zahlreiche Tiere zu beobachten. Die Lodge besitzt trotz ihrer Lage in der afrikanischen Wildnis einen Pool und ist damit eine wirklich luxuriöse Unterkunft. Die Jeep-Safari endet am dritten Tag mit einer Frühpirsch, welche oft das Highlight der Kenia Jeepsafari darstellt und mit faszinierenden Tierbeobachtungen zum Sonnenaufgang begeistert. Dieses Erlebnis ist somit ein wunderbarer Abschluss für die Jeep-Safari.

