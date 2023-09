Startseite Welche Aufgaben hat der Compliance Officer? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-09-04 16:35. Die Aufgaben der Compliance Officer werden immer umfangreicher. Neue Gesetze und Vorschriften stehen an der Tagesordnung. Auf der anderen Seite wird es immer wichtiger, sich im Unternehmen nicht nur mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien auseinanderzusetzen, sondern auch interne Richtlinien zu fördern und umzusetzen.

Ein spannendes Thema sind auch neue Gesetze, die mehr Transparenz zum Umgang der Unternehmen mit Menschenrechten und Nachhaltigkeit fordern.

Nachfolgend habe ich einige wichtige Punkte für Sie zusammengefasst: Der Compliance Officer und die passende Organisationsstruktur:

Die erste Aufgabe eines Compliance Officers ist in jedem Fall die Implementierung eines Compliance Management Systems. Auf Grundlage solcher Analysen hat der Compliance Officer eine Organisationsstruktur zu schaffen, die die Einhaltung der gesetzlichen Regeln gewährleistet. Folgende Aufgaben sind außerdem wichtig: Verankerung der Organisationsstruktur in den Unternehmensprozessen

Implementierung eines Systems von Kontrollmechanismen

Anonymes Hinweisgebersystem für Whistleblower

Einrichtung eines Approval-Management (Genehmigungsmanagement) zum gesetzeskonformem Umgang mit Geschenken und Einladungen

Sensorik für die einzuhaltenden Regeln bei den Mitarbeitendenzu schärfen

Beispielsweise durch die Einführung von Schulungsprogrammen (LG München I, Urteil v. 10.12.2013, 5 HK O 1387/10) Der Compliance Officer in der Schnittstellenkommunikation:

In jedem Fall benötigt ein Compliance Officer sehr gute Kommunikationskompetenzen. Es reicht nicht aus, sehr gute Kenntnisse im Bereich der geltenden Gesetze vorzuweisen. Die Kompetenz, die Sachverhalte und die Zusammenhänge allen Beteiligten vermitteln zu können, ist entscheidend für den Erfolg der Umsetzung des Compliance Management Systems in den Unternehmensalltag. Weiterhin ist positives Formulieren sehr wichtig. Die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, erhöht sich bei der Vermittlung durch positive Kommunikation und lösungsorientierte Ansätze.

Weitere wichtige Punkte: Regelung des Informationsflusses im Unternehmen

Beachtung verschiedener Zuständigkeiten und Verschwiegenheitsbereiche

Compliance Officer ist ein Bindeglied zwischen der Geschäftsleitung und den Entscheidungsträgern einzelner Abteilungen

Abteilungsübergreifende Tätigkeit

Kein bestimmtes Fachgebiet

Allgemeine Risikominimierung anhand der rechtlichen Grundlagen rund um die Belange sämtlicher Abteilungen des Unternehmens

Risikoanalyse und Evaluation Zu den weiteren wichtigen Aufgaben gehört die Controllingfunktion in folgender Form: Regelmäßige Analyse der zum Einsatz gekommenen Richtlinien im Hinblick auf Compliance

Minimierung rechtlicher Risiken

Wahrung der Legalität

Risikoanalyse

Evaluation Fazit:

