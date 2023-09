Startseite Jubiläumsaktion: Vollack plant und baut Prototyp Little Home 2.0 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-09-04 09:22. Berlin, 4. September 2023. Vollack konzipiert, plant und baut bundesweit nachhaltige Gebäude und moderne Arbeitswelten in den Bereichen Büro, Industrie und Gesundheit. Zum zehnjährigen Jubiläum am Standort Adlershof setzte das Team Berlin / Brandenburg seine Kompetenz für eine andere Nutzungsart ein: Für die Organisation Little Home e. V. entstand ein Prototyp für eine ganz neue Generation der Kleinsthäuser, die Menschen ohne Obdach wieder in ein geregeltes Leben bringen soll. "Wir beschäftigen uns tagtäglich mit nachhaltigem, klimafreundlichem Planen und Bauen und gestalten damit die Zukunft unserer Bauherrinnen und Bauherren mit", berichtet Carsten Oschietzky, Partner bei Vollack Berlin / Brandenburg. "Neben ökologischen und ökonomischen Aspekten spielt auch die soziale Komponente eine große Rolle. Das Wohlbefinden von Menschen in Räumen ist uns ein Anliegen." Zum zehnjährigen Jubiläum des Standorts in Adlershof fand das Team mit dem Verein Little Home e. V. eine Institution, die sofort Ideen bei den Planern freisetzte. Das Vorhaben: Mit einer neuen Generation Little Home 2.0 zur Weiterentwicklung der Kleinsthäuser beitragen. Helfende Architektur auf kleinstem Raum Der Prototyp der neuen Generation Kleinsthaus ist architektonisch besonders. "Die Aufgabe bereitete uns große Freude", erläutert Carsten Oschietzky. "Wir wollten auf kleinstem Raum eine helfende Architektur schaffen, die nachhaltig, wirtschaftlich und eine schützende Heimat ist." Die Herausforderung bestand auch darin, die neue Generation auf Basis eines straßenzugelassenen Anhängers zu entwickeln, der eine Wohnwagenzulassung erhält und somit im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden kann. Dadurch sind die Kleinsthäuser transportabel und flexibel bei der Wahl der Standorte. Sven Lüdecke, Geschäftsführer und Initiator von Little Home e. V., freut sich über die professionelle Unterstützung: "Ein weitreichender Beitrag. Er wird uns sehr helfen und hohe Kosten für Transportunternehmen sparen, wenn wir künftig die Little Homes selbst an ein Auto anhängen und zu den Zielorten bringen können." Bei der Aktion erhielt das Vollack Team auch tatkräftige Unterstützung von Mitarbeitenden ihres Bauherrn Lichthaus. Auf dem Grundstück des Serviceunternehmens in den Bereichen Film- und Fernsehproduktionen am Groß-Berliner-Damm in Adlershof fand die Aktion, an der rund 18 Menschen teilnahmen, statt. Die Materialien lieferte kostengünstig ein Berliner Baumarkt. Sobald der TÜV die Straßentauglichkeit freigibt, kann der Prototyp in Serie gehen und vielen Menschen ein Obdach bieten. Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Little Home e. V.

Spontan entstand 2016 die Idee, aus Holz Wohnboxen zu bauen, die Menschen ohne Obdach Schutz bieten. Sven Lüdecke entwickelte die ersten Kleinsthäuser, die er Obdachlosen vorübergehend zur Verfügung stellte. Das Ziel: den Menschen eine Chance geben, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und sich ein neues Leben aufzubauen. Inzwischen gibt es über 267 dieser Wohnboxen in ganz Deutschland. In jedem Kleinsthaus ist Raum für eine Matratze, ein Regal mit Erste-Hilfe-Set und Feuerlöscher, eine Campingtoilette sowie einer kleinen Arbeitsfläche mit der Möglichkeit, zu kochen. Viele Menschen, die einst das Kleinsthaus genutzt haben, haben inzwischen wieder einen Job und festen Wohnraum. Kontakt

