Startseite infactory Elektronischer Timer mit Ton-, Licht- und Vibrationsalarm Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-09-04 09:07. Signalgeber für mehrere Sinne! - Erinnert an Pausen

- Zeitwächter in jeder Lebenslage

- Praktisch: auf Wunsch nur dezente Vibration Dieser praktische Helfer ist seinen Artgenossen deutlich überlegen: Der Timer mit Licht- und

Vibrationsalarm (https://www.pearl.de/mtrkw-10126-timer-mit-licht-und-vibrations-alarm.sh...) von infactory (https://www.pearl.de/ar-2-26.shtml) signalisiert die verstrichene Zeit nicht nur akustisch, sondern sowohl optisch

per roter LED als auch durch Vibrationsalarm. Auf Wunsch wird jedes Signal einzeln oder miteinander kombiniert. So kann man das Signal praktisch nicht

verpassen und den Kurzzeitmesser in allen Situationen einsetzen. Überall, wo es eher leise sein soll, sind Licht- und Vibrationsalarm perfekt: z. B. in der Bibliothek. Oder,

wenn man seinen Partner nicht wecken will. Und auch beim Meditieren hat man jetzt den perfekten Helfer,

der sanft auf das Ende der Achtsamkeitsübung hinweist. In lauten Umgebungen oder für Menschen mit einer Hörschwäche ideal! - Großes LCD-Display, 4-stellig für Minuten und Sekunden

- Große Tasten für Start/Stop

- Countdown- und Stoppuhr-Funktion

- Akustisches und optisches Signal, Vibrationsalarm

- Multifunktionsfuß: Standfuß, Clip, Magnethalterung

- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA (bitte separat bestellen)

- Kompakte Maße: 55 x 34 x 88 mm, 58 g leicht (netto)

- Inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107096089 Preis: 10,99 EUR

Bestell-Nr. NC-3118-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC3118-3015.shtml Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

infactory 2er-Set Elektronischer Timer mit Ton-, Licht- und Vibrationsalarm (https://www.pearl.de/a-ZX1934-3015.shtml)

infactory 4er-Set Elektronischer Timer mit Ton-, Licht- und Vibrationsalarm (https://www.pearl.de/a-ZX1933-3015.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/CDQjzFWXFPG9mLT PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten