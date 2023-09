Startseite karriere101 - Die Online-Branchen-Messen für Abiturient:innen, Studierende und Young Professionals Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-09-04 09:07. Engagierte Abiturient:innen, Studierende und Young Professionals haben die Qual der Wahl: vor dem Hintergrund des weit verbreiteten Fachkräftemangels bieten sich häufig mehrere Optionen beim nächsten Karriereschritt. Darüber hinaus wandeln sich gängige Bewerbungsroutinen, Kommunikationswege und Erwartungshaltungen. karriere101 ist die neue innovative Online-Messe, die Job-Suchende im Alter von 17- bis 29-Jahren zielgerichtet mit Unternehmen zusammenbringt. Das Besondere an der k101-Messe ist die Fokussierung auf spezifische Branchen sowie das Matching-Prinzip: Jobsuchende und Arbeitgeber:innen vergeben gegenseitig Likes für ihre Profile. Entsteht ein Match, können beide Seiten miteinander kommunizieren und für den Event Day ein Bewerbungsgespräch per Video-Call vereinbaren. Die k101-Messen sind somit für alle Seiten absolut niederschwellig und gleichzeitig höchst effizient. Die nächsten karriere101-Events:

20.09.2023: Mode, Bekleidung & Textilien

26.09.2023: Gesundheit, Pflege & Medizin

27.09.2023: Logistik, Transport & Handwerk Weitere Informationen, Termine & kostenlose Anmeldung für Talente unter https://www.karriere101.de/

