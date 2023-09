Startseite Michael Okada enthüllt das japanische Ikigai Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-09-03 15:34. Die Geheimformel für wahre Lebensfreude und Inspiration In einer Welt, die sich ständig bewegt, gewinnt die Suche nach Sinn und Erfüllung an Bedeutung. Wir können viel von der japanischen Kultur lernen, insbesondere vom Konzept des Ikigai. Dieser Artikel taucht tief in die Geheimnisse des Ikigai ein und stellt die Werte und Inspiration des deutsch-japanischen Redners, Michael Okada, vor. Die Essenz des Ikigai: Tradition und Werte Ikigai ist mehr als nur ein einfaches Venn-Diagramm, das die Schnittmenge von Leidenschaft, Beruf, Berufung und Mission darstellt. Es ist ein tief verwurzelter kultureller und philosophischer Aspekt der japanischen Lebensweise. Wie Michael Okada betont: "Ikigai verkörpert Tradition und Werte und führt uns auf eine Reise zur wahren Lebensfreude." Dieses Konzept hat in Japan eine lange Geschichte und basiert auf der Idee, dass wahre Lebensfreude erreicht wird, wenn man seine Leidenschaften und Talente mit einem höheren Zweck verbindet. Für viele Japaner ist Ikigai der Schlüssel zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Michael Okada, ein deutsch-japanischer Unternehmer und Redner, weist in seiner inspirierenden Keynote darauf hin, dass "wir die Essenz des Ikigai in der Vereinigung von Tradition und Moderne finden. Es lehrt uns, wie wir unser Leben bewusst gestalten können, um wahre Erfüllung zu finden." Okada betont weiterhin: " Achtsamkeit (https://www.fremdwort.de/suchen/bedeutung/achtsamkeit) spielt eine entscheidende Rolle in der Entdeckung unseres Ikigai. Wenn wir lernen, im Hier und Jetzt zu leben, können wir unsere Leidenschaften und Talente erkennen und nutzen, um unser Leben mit Freude zu erfüllen." Die Idee der Achtsamkeit ist im Ikigai zentral. Es geht darum, den gegenwärtigen Moment zu schätzen und sich bewusst auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Dieses Konzept kann uns im hektischen Leben des Westens wertvolle Einsichten bieten. Ikigai und die westliche Welt: Eine Brücke zur Lebensfreude Obwohl Ikigai tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist, ist es auch im Westen relevant. Michael Okada bemerkt scherzhaft: "Die Vorstellung, dass wir im Westen keinen Platz für Ikigai haben, ist genauso absurd wie die Annahme, Sushi wäre nur für Japaner." In der Tat können wir viel von dieser japanischen Lebensphilosophie lernen, wenn wir uns öffnen und unsere eigenen Werte und Leidenschaften erkennen. Ikigai ermutigt uns, uns selbst und unsere Ziele zu reflektieren und gleichzeitig humorvoll die Bedeutung des Lebens zu hinterfragen. Michael Okada fährt fort: "Im Westen neigen wir dazu, uns in der Hektik des Alltags zu verlieren und den Sinn des Lebens aus den Augen zu verlieren. Ikigai erinnert uns daran, dass das Leben mehr ist als nur Pflichten und Routinen. Es geht darum, unsere Leidenschaften zu finden und ihnen zu folgen." Fazit: Ikigai als Quelle der Inspiration Das japanische Ikigai ist weit mehr als nur ein Trend. Es ist eine lebensverändernde Philosophie, die uns lehrt, wie wir unsere Lebensfreude finden können, indem wir Achtsamkeit und Tradition verbinden. Die Weisheit von Michael Okada erinnert uns in seiner inspirirenden Keyanote "Berlin ist nicht Tokio" (https://www.redner-achtsamkeit-resilienz-okada.de/keynote-achtsamkeit-in...) darauf hin, dass wir im Westen viel von dieser zeitlosen Lebenslehre lernen können, wenn wir uns für die Schönheit der Einfachheit öffnen und den Wert der Lebensfreude erkennen. In den Worten von Okada: "Betrachten wir Ikigai nicht als exotische Idee, sondern als eine Einladung, unsere eigenen inneren Schätze zu entdecken und unser Leben in voller Pracht zu leben. Am Ende des Tages ist Ikigai ein Schlüssel zur Lebensfreude, den wir alle halten können." Das Konzept von Ikigai bietet uns im hektischen Leben des Westens eine Möglichkeit, unsere innere Mitte zu finden und unsere Lebensfreude zu entdecken. Indem wir uns von der Weisheit der japanischen Kultur inspirieren lassen und die Werte des Ikigai in unser Leben integrieren, können wir eine tiefere Erfüllung und Zufriedenheit erreichen. Es ist an der Zeit, diese zeitlose Lebensphilosophie zu erkunden und von ihr zu profitieren, egal auf welchem Kontinent wir uns befinden. Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Diese interkulturellen Chancen macht er sich zu Nutze und vermittelt in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen. Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, den Fleiß und die Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit der Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der begeisternde Keynotespeaker in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz. Kontakt

