Startseite Heidehonig Ernte 2023 gestartet Pressetext verfasst von imkereiahrens am Sa, 2023-09-02 20:53. Laut Informationen von Imkermeister Klaus Ahrens ist die Heidehonig Ernte bereits gestartet, anders wie im letzten Jahr wo es aufgrund der Trockenheit kaum eine Heideblüte und dadurch auch keinen Heidehonig gab, ist nicht nur die Heideblüte wunderschön und Intensiv auch der diesjährige Heide wird in Qualität und Quantität ein besonderer Jahrgang.

Klaus Ahrens Chef der Berufsimkerei Ahrens die auf eine über 100 Jährige Tradition zurückblicken kann , spricht von einer besonders frühen Ernte des Heidehonigs bedingt durch die Regenfälle im Juli konnten die Bienen der Imkerei Ahrens schon früh im August das " Gold der Heide " sammeln so das der Honig schon jetzt gereift ist und geerntet werden kann.

Über uns :Die Berufs Imkerei Ahrens aus der Heide stellt sich vor

Mit ca. 200 Bienenvölkern werden in unserer Imkerei die verschiedensten Trachten angewandert. Als erste Honige kommen Rapshonig, Frühtrachthonig und Akazienhonig zur Schleuderung. Bei Fernwanderungen im gesamten Bundesgebiet ernten wir in unserer Imkerei Tannenhonig, Buchweizenhonig und Edelkastanienhonig. Im regionalen Bereich erzeugen wir Waldhonig, Blütenhonig und Lindenhonig. Als besondere Honigspezialitäten gelten Kornblumenhonig, Heidehonig, Presshonig und Scheibenhonig. Der Honigversand ist für alle Produkte möglich. Besuchen Sie doch gerne die Imkerei vor Ort und überzeugen Sie sich von unseren Arbeitstechniken und Produkten.