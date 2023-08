Startseite Gelingende Geschäfte in der Erlenmatt in Basel Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-29 22:37. Gewerbliche Flächen für Büro und Handel mit modernem Ausbausstandard stehen per sofort am Riehenring für Unternehmen zum Einzug bereit. Im Basler Erlenmatt-Quartier, präsentiert sich ein hochmoderner Büroraum, der Modernität und Funktionalität miteinander verbindet und sich an Unternehmen richtet, die einen erstklassigen Standort am Rande der pulsierenden Stadt suchen. Am malerischen Riehenring gelegen, stellt dieser begehrte Standort ein ideales Zentrum für visionäre Unternehmen dar. Zeitgenössische Exzellenz:

Dieses hochmoderne Gebäude präsentiert sich im schicken Design und verfügt über eine Reihe von erstklassigen Annehmlichkeiten, die ein einladendes und produktives Arbeitsumfeld schaffen. Elegant ausgestattete Besprechungsräume, ein repräsentatives Auditorium und ein atemberaubender Panoramablick erwarten die Nutzer im 7. Stockwerk und bilden die Grundlage für Innovation und gelingende Zusammenarbeit. Für Unternehmen, die Wert auf direkten Kundenkontakt legen, bietet das Erdgeschoss vielseitige Flächen, die sich ideal für die Verbindung von Einzelhandels- und Gewerbebetrieben eignen. Grosszügige Fenster lassen natürliches Licht einfallen und bieten eine ansprechende Bühne für die Produktpräsentation und laden Passanten zum spontanen Einkaufen ein. Optimale Lage:

Mit direktem Anschluss an den Autobahnzubringer A1/A3 liegt diese Immobilie besonders nahe der deutschen und französischen Grenze, wodurch sie eine reibungslose Logistik für den Transport von Waren und Dienstleistungen erleichtert. Darüber hinaus fördert die strategische Lage in Gehdistanz zum Badischen Bahnhof und zur Messe Basel eine effiziente Geschäftsanbindung, was die Erlenmatt zu einem attraktiven Standort für Unternehmen macht, die international expandieren und sich auf dem Schweizer Markt etablieren wollen. Ihr Tor zum Erfolg

Peter Straub, CEO von Peter Straub Immobilienmanagement, welcher derzeit die noch freien Büroflächen vermittelt, kommentiert: "Egal, ob Sie eine Expansion im Einzelhandel planen, einen prominenten Firmensitz errichten oder den Schritt in internationale Märkte wagen wollen, diese Immobilie ist der Inbegriff einer Chance, ausgestattet mit allen wesentlichen Voraussetzungen für Ihren Erfolg." Informieren Sie sich über dieses Mietobjekt auf https://www.erfolg.casa oder rufen Sie uns an für eine persönliche Beratung. Wir sind gerne für Sie da. Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

https://www.straubundpartner.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten