Die RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG bietet eine Grundbuch-Absicherung am Gewerbeobjekt in Plauen über 3, 5 oder 7 Jahre Die Investition in das Gewerbeobjekt in Plauen ist mit einer Grundschuld im Grundbuch

( https://rivag-sachwerte.de/Plauen-Pausaer-Str-284--Vertraege-3-5-und-7-J... ) von Plauen abgesichert. Die zur Absicherung bereitstehende Grundschuld in Höhe von 5,0 Mio. EUR steht im Rang direkt hinter den bereits an die RIVAG-Kunden im 1. Rang abgetretenen 750.000 EUR. Absicherungen aus Grundschulden über € 5,75 Mio. bei einem gutachterlich bestätigten Verkehrswert von über 23 Mio. sind sehr anlegerfreundlich. Das Gewerbeobjekt ist also bei einer derzeitigen Jahresmiete-Ist von € 1.600.000,- mit € 23.500.000,- gutachtlich zurückhaltend bewertet. Dies gilt selbst bei einem weiteren Sicherheitsabschlag auf € 20.000.000,00 . Es besteht deshalb ein sehr hoher Ausfallschutz, zumal Anleger sogar bei einer Insolvenz des Unternehmens ihre Grundschuld-Ansprüche aussondern könnten und somit nicht negativ betroffen wären. Sie müssten auch nicht langjährig ihren Zins- und Rückzahlungsansprüchen hinterher klagen, sondern könnten sofort aus der Grundschuld die Zahlungs-Vollstreckung betreiben. Die Jahresmiete-Soll liegt mit 4.957 qm vermietbare Fläche sogar bei € 2,2 Mio. p.a. Die vorhandenen Gebäude wurden zwischen 1936 - 2005 errichtet und dienten ursprünglich der Herstellung von Druckmaschinen. Zum Stichtag erfolgt die weit überwiegende Nutzung als Maschinenbaustandort. Im vorliegenden Bewertungsfall beträgt der Anteil der Büro- und Verwaltungsfläche mit rd. 9.322 m² ca. 13 % der Gesamtnutzfläche von rd. 73.083 m². Es handelt sich somit noch um einen Gewerbepark des Typs I. Die Gebäude wurden großenteils saniert und modernisiert. Gemäß Mieterliste aus 2021 stehen von den rd. 68.686 m² Gebäudenutzflächen noch ca. 19.622 m² leer. Nach Auskunft der RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG liegen teilweise Planungen für Flächen vor. Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der weiteren Sanierung und Modernisierung der Hallenflächen mit einer Reduzierung des Leerstandes zu rechnen ist. Mieter der Hallen ist ein Tochterunternehmen von einem weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kautschuk. Dieses Unternehmen verlässt das angemietete Objekt nicht.

Die Kreisstadt Plauen liegt nahe der tschechischen Grenze im Vogtlandkreis und befindet sich verkehrsgünstig zur Autobahn A 9 Berlin nach München und zur Autobahn A 4 Eisenach nach Dresden. Plauen befindet sich 35 km südwestlich von Zwickau bzw. rd. 95 km südöstlich von Erfurt, der Landeshauptstadt von Thüringen. Plauen trägt den Titel einer Großen Kreisstadt, beherbergt rd. 64.600 Einwohner (Stand: 31.12.2019) und übernimmt innerhalb der Planungsregion Chemnitz die Funktion eines Oberzentrums. Plauen ist zudem Hochschulstandort. Darüber hinaus verläuft die Weiße Elster innerhalb des Stadtgebiets von Plauen. Das Statistische Bundesamt gibt zum Stichtag 30.06.2020 für Plauen insgesamt ca. 24.900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort bzw. rd. 24.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort bei einem negativen Pendlersaldo von -549 Personen an. Zum vorgenannten Stichtag wurden 1.867 ortsansässige Betriebe erfasst. Die Wirtschaftsstruktur von Plauen wird dabei maßgeblich vom Branchencluster Dienstleistung & Handwerk sowie von der Handelsindustrie geprägt. Das augenscheinlich wirtschaftlich selbständige Grundstück wird durch öffentliche Straßen verkehrstechnisch erschlossen und verfügt über alle relevanten Ver- und Entsorgungsmedien. Auf dem Grundstück stehen 26 Gebäude. Das 70-seitige, qualifizierte Bewertungsgutachten steht auf der Webseite der RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG zum Downloaden mit umfänglichem Bildmaterial über das Objekt und sämtliche mehr als 25 Gebäude bereit. Die Vision besteht darin, über die Vermietung der Leerstände zu einer nicht unerheblichen Mietsteigerung zu kommen und die Ertragswerte teilbarer Flächen für den potentiellen Weiterverkauf zu steigern. Anleger können bei der RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG grundschuldbesicherte Darlehen ab Euro 10.000 mit einer Mindestlaufzeit ab 3 Jahren zu einem Zinssatz ab 4 % p.a. bis 6 % p.a. zeichnen. Es handelt sich um erfolgsunabhängige, festzinsorientierte, grundschuldbesicherte Kapitalanlagen. Die RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG ist seit fast eineinhalb Jahrzehnten unbeanstandet, zuverlässig und vertragstreu für tausende Anleger mit pünktlichen Zinszahlungen tätig. Die RIVAG hat in den letzten 12 Jahren mehr als € 15 Millionen an Zinsen überwiesen und Kapital an Anleger störungsfrei und fristgerecht zurückgezahlt. Das Unternehmen achtet darauf, dass die Objekte von Anfang an einen positiven Cash-Flow haben, also nach Zinsen, Tilgung und Instandhaltung Überschüsse erwirtschaften.