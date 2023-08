Startseite Was das Biker-Herz begehrt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-29 14:21. GS Yuasa und die Kooperation "Motorradtourismus": Bedürfnisse der Biker stehen an erster Stelle Krefeld, 29. August 2023 - Für die Initiatoren und Gastgeber der Kooperation "Motorradtourismus" stehen der Komfort, die Sicherheit und das gewisse Extra für ihre Gäste an erster Stelle. Da sie selbst Motorradsportler mit Leib und Seele sind, wissen die Hoteliers genau was ihre Biker-Gäste wirklich brauchen. Zusätzlich zu GS Yuasa, dem weltweit führenden Batteriehersteller und erstem Partner, erweitern ab sofort Bridgestone, HAZET, Honda, RUKKA, SW-Motech, SHARK-Helme und Dr. Wack/S100 das Service-Portfolio von "Motorradtourismus". Der Fokus der Initiative liegt vor allem auf einer Rund-um-Betreuung der Motorradfahrer auf ihren Touren: Info-Material über neue Produkte, Gutscheinaktionen der beteiligten Unternehmen, Gewinnspiele, Angebote für Sicherheitstrainings, Produkt-Schulungen, Events und vieles mehr. Die beteiligten Unternehmen stellen in den Mitgliederunterkünften der Kooperation "Motorradtourismus" eine Auswahl ihrer Produkte zum Testen und Vergleichen bereit. Über Social Media, Newsletter oder gemeinsame Messeauftritte unter dem Dach "Motorradtourismus" (http://www.motorradtourismus.de/) halten sie die Biker stets über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. Ein Highlight ist das Honda-Projekt "Test-Ride": Interessierte Biker haben die Möglichkeit, neue Motorräder ausgiebig zu testen - gern auch auf mehrtägigen Touren! Wer hochwertige Motorradbekleidung kennenlernen möchte, kann in den Hotels kostenlos Rukka Anzüge Probefahren. GS Yuasa (https://www.yuasa.de/yuasa-batterien-power-fuer-ihr-motorrad/) hilft weiter, wenn dem Bike doch die Power ausgeht und schnell Batterie-Ersatz gefragt ist. Neben den interessanten Produkttests profitieren die Gäste von der Erfahrung und Ortskenntnis der Hoteliers. Auf Wunsch stellen sie individuelle Touren zusammen, angepasst an die Wünsche und Fahrerfahrung ihrer Gäste. Auch geführte Ausflüge sind möglich. Wer für die restliche Biker-Saison noch nach Ideen für eine Motorradreise sucht, erhält auf www.motorradtourismus.de eine Übersicht aller teilnehmenden Hotels, Touren und Angebote. GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams. Firmenkontakt

