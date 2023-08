Startseite Mercedes Viano Vito Autoradio Tausch Tipps und Ratschläge Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-29 14:07. Der Tausch des Mercedes-Benz Viano oder Vito Radios ab Werk zu einem Fremdradio von 2003 - 2014 Die Mercedes-Benz Baureihe 639 von 2006 - 2014 wird als Kastenwagen oder Kleinbus genutzt, viele Fahrzeughalter möchten das Radio ab Werk tauschen. Im Fahrzeug Cockpit ist ein Doppel DIN-Gerät verbaut, das gegen ein neues Doppel DIN-Gerät eines Fremdherstellers oder ein 1 DIN-Gerät mit Fach getauscht werden kann. In unserem Webshop autoradio-einbau.eu führen wir auch Autoradio Einbausets für die Modellreihe Mercedes-Benz Baureihe 639 von 2003 - 2006, beide Modelle unterscheiden sich im Cockpit und der Form des Radios ab Werk. Von 2003 - 2006 wurden andere Radiohalterungen benötigt als für die Mercedes-Benz Baureihe 639 von 2006 - 2014. Um ein Fremdradio im Mercedes-Benz Viano oder Vito zu installieren, wird immer eine Doppel DIN-Radiohalterung benötigt und ein Anschlusskabel mit Antennenadapter für das neue Fremdradio. Das Paket Mercedes Viano Autoradio Einbaurahmen 2DIN Einbauset (https://autoradio-einbau.eu/product/mercedes-viano-autoradio-einbaurahme...) enthält eine passende Doppel DIN Radiohalterung den Blechkasten um das neue Doppel DIN Radio zu befestigen und Anschlusskabel wie auch den Antennenadapter für den Senderempfang. Damit kann ein Mercedes Audio 20, das ab Werk verbaut ist, getauscht werden gegen ein Doppel-DIN-Radio eines Fremdherstellers. Mercedes-Benz Viano oder Vito gibt es mit unterschiedlicher Ausstattung, um das Radio am Markt verbaut sind Audio 10 und Audio 20 Geräte und der Mercedes-Benz Vito Viano W639 Radio / CD-Player / DVD-Player / Navigation von Bosch. Einige Modelle sind zusätzlich mit einem Multifunktionslenkrad ausgestattet, das die Steuerung der Navi / CD-Player über das Lenkrad ermöglicht. Durch den Tausch zu einem Radio / Navigation eine Fremdherstellers wird diese Steuerung nicht mehr funktionieren, außer es wird ein zusätzlicher Adapter für Lenkradfernbedienung verwendet. Dieser Mercedes Adapter für Lenkradfernbedienung (https://autoradio-einbau.eu/product-category/adapter-fuer-lenkradfernbed...) muss kompatibel mit der neuen Marke des Fremdradios sein, damit die Steuerung über das Multifunktionslenkrad wiederhergestellt werden kann. Dazu gibt es eine Liste von Herstellern kompatibel mit folgenden Autoradio Marken Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss. Für den Fahrzeughalter ist die beste Entscheidung ein Mercedes Autoradio Einbauset (https://autoradio-einbau.eu/product-category/autoradio-einbauset/mercede...) zu bestellen, das alle erforderlichen Komponenten enthält, abhängig vom Radio, das eingebaut wird, Doppel DIN oder 1 DIN mit oder ohne Funktion für die Steuerung über das Lenkrad. Die Teile einzeln zu bestellen, erhöht die Kosten und es werden auch Adapter die man braucht übersehen. Die Installation kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden, soweit etwas Werkzeug zur Verfügung steht. Das Mercedes Viano, Vito Radio ab Werk, ist von einer Blende im Cockpit umgeben, die mit Kunststoffhebeln ausgehebelt wird, um an die Befestigungsschrauben des Doppel DIN-Radios zu kommen. Es sind jeweils zwei Verschraubungen oberhalb und unterhalb des Gerätes ab Werk zu lösen. Die Verschraubungen sind durch die Abdeckblende, die das Radio umgibt, sonst nicht sichtbar. Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren. Firmenkontakt

