Startseite Sicherheitskultur in der Luftsicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-29 13:05. First Class Management GmbH bietet gratis Poster für Unternehmen der sicheren Lieferkette Bremen, 29. August 2023 - Die Unternehmensberatung First Class Management GmbH launcht heute ein neues Angebot, um Unternehmen bei der Stärkung der Sicherheitskultur zu unterstützen. Ab sofort können Unternehmen, die im Bereich Luftsicherheit tätig sind, kostenlos Poster zur Förderung der Sicherheitskultur bestellen. https://fcmanagement.de/poster-sicherheitskultur/ Eine starke Sicherheitskultur ist entscheidend, um die Luftsicherheit dauerhaft auf hohem Niveau zu gewährleisten und Gefahren wie Anschläge, Sabotageakte oder Diebstahl zu verhindern. Nur durch die wachsame Mithilfe aller Mitarbeitenden lassen sich derartige Risiken minimieren.

Die Poster der First Class Management GmbH lenken die Aufmerksamkeit auf relevante Sicherheitsthemen. Sie erinnern an Sicherheitsverfahren, zeigen Best Practices und betonen die Priorität von Sicherheit. Besonders wirkungsvoll sind die Poster, wenn man sie an gut sichtbaren Stellen platziert und in regelmäßigen Abständen, etwa alle zwei Monate, austauscht. So gewöhnen sich die Mitarbeitenden nicht daran und die Plakate bleiben stets präsent. "Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Jeder Mitarbeiter muss ständig wachsam sein und Verdachtsfälle melden. Unsere Poster helfen, dieses Bewusstsein im Arbeitsalltag zu verankern," erklärt Meike Schurig, Geschäftsführerin der First Class Management GmbH. Die Poster richten sich an Unternehmen der sicheren Lieferkette. Dazu gehören produzierende Unternehmen mit dem Status "bekannter Versender". Ebenfalls zur Zielgruppe zählen Unternehmen, die Luftfracht transportieren. Das können beispielsweise zugelassene Transporteure sein. Auch Unternehmen, die Frachtkontrollen durchführen, also reglementierte Beauftragte, werden angesprochen Aktuell umfasst das Angebot 21 unterschiedliche Motive, die jeweils im Format DIN A3 oder DIN A2 gewählt werden können.

Die Poster können kostenlos auf der Webseite von First Class Management bestellt werden, sie werden nach der Bestellung fertig bedruckt versendet. First Class Management GmbH ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf die Logistikbranche. Wir begleiten Logistik-Dienstleister bei Zertifizierungen und Zulassungen, insbesondere in der Luftsicherheit. Firmenkontakt

