Innovative Vitalstoff- und Vitalpilzmischungen für den Kinderwunsch und mehr.

Greven, 29.08.23 - mit der Erfahrung einer 15-jährigen Tätigkeit als angesehene Kinderwunschberaterin hat Heilpraktikerin Karin Heidmann eine neue Ära der ganzheitlichen Gesundheitsunterstützung eingeleitet. Inspiriert von ihrer Expertise hat sie eine Reihe von Produkten entwickelt, die den Frauen in den wichtigen Lebensphasen des Kinderwunsches, der Schwangerschaft, der Geburt und der Stillzeit zugutekommen. Karin Heidmann machte bis 2001 in Hamburg ihre Ausbildung zur examinierten Krankenschwester und schloss 2009 ihr Studium zur Heilpraktikerin ab. Darüber hinaus belegte sie nach ihrem Examen 2009 in den folgenden Jahren Fachfortbildungen zum Thema Mykotherapie, Phytotherapie, Homöopathie, Schüssler Salze, Ernährungs- und Vitalstoffberatung. Bis zur Geburt ihrer Kinder arbeitete sie überdies viele Jahre in der Gynäkologie und später in der Intensivmedizin. Ihre langjährige Erfahrung führte zur Entwicklung spezialisierter Vitalstoff- und Vitalpilzmischungen, die präzise darauf abgestimmt sind, den natürlichen Prozess zu unterstützen. Ergänzend zu diesen Produkten hat Karin Heidmann eine Auswahl von Bio-Tee-Mischungen geschaffen. Diese Tees sind sorgfältig zusammengestellt, um Frauen auf ihrem Weg zu ihren Zielen zu begleiten und ihnen gleichzeitig einen Genuss für die Sinne zu bieten. Ein essenzieller Wert der Produkte liegt in ihrer Nachhaltigkeit, da auf biologisch angebaute Rohstoffe gesetzt wird. Die Bio-Zertifizierung, die seit 2022 besteht, unterstreicht das Engagement für qualitativ hochwertige und natürliche Produkte. Besonders hervorzuheben ist der kostenlose Beratungsservice, der Frauen bei der optimalen Produktauswahl unterstützt. Die Fachleute stehen den Kunden mit ihrer Expertise zur Seite, um individuelle Empfehlungen zu geben. Karin Heidmann erklärt: "Unsere Vision ist es, Frauen in diesen wichtigen Lebensphasen bestmöglich zu unterstützen. Wir setzen auf die Kraft der Natur und bieten sorgsam entwickelte Produkte an, die das Wohlbefinden holistisch fördern." Die Produkte von Karin Heidmann sind nicht nur eine Bereicherung für Frauen in verschiedenen Lebenslagen, sondern spiegeln auch ihr Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und individuelle Beratung wider. Für weitere Informationen über die Firma vitelly und ihr Produktangebot besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.vitelly.de oder kontaktieren Sie das Team unter info@vitelly.de.

HP Karin Heidmann

Gründerin

+49 (0)40 226 954 16

+49 (0)163 741 45 86

hp.karinheidmann@vitelly.de, c/o Postflex #2802

Emsdettener Str. 10

48268 Greven

Wir entwickeln und vertreiben Vitamine, Vitalpilze und Bio-Tee aus hochwertigen Rohstoffen speziell für den Kinderwunsch, Schwangerschaft und die Geburt & Stillzeit. Unsere Verpackungsgrößen sind genau auf die jeweilige Anwendungsdauer angepasst. Wir verwenden für unsere Produkte Glasverpackungen und verzichten auf Kunststoff.

vitelly

Karin Heidmann

Ellerbeker Str. 50

25474 Bönningstedt

01637414586

