DRUTEX-Rabatt-Countdown für Energieeffizienzfenster mit KfW-Förderung endet am 31. August

Das Zeitfenster für den im Rahmen einer Förderbewilligung ermäßigten Bezug energieeffizienter Fenster von DRUTEX, einem der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, läuft noch bis Ende August. Die über Vertriebshändler seit Monats-beginn in drei Varianten laufende „Sonderaktion für die energieeffiziente Sanierung" bein-haltet die Wahl zwischen fünf aus Kunststoff bestehenden IGLO-Fenstersystemen mit unter-schiedlichen Ermäßigungen und Modifizierungsmöglichkeiten. Deren Dämmwerte eröffnen Bezuschussungen aus dem Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude. Maßstab für die Förderung ist der nach „KfW 55" betitelte Standard für energieeffiziente Häuser. Qualifiziert mit einem die Wärmeleitung des ganzen Fensters in Watt pro Quadrat-meter und Kelvin angegebenen Uw-Werts kleiner gleich 0.95 W/(m2K) bieten sich dem DRUTEX-Kunden mit den IGLO-Systemen hierfür verschiedene Rabattoptionen. Deren Bedingungen orientieren sich an der Wahl zwischen den Systemen IGLO 5, IGLO 5 CLASSIC, IGLO ENERGY, IGLO ENERGY CLASSIC und IGLO-HS sowie Designwünschen. „Unser Angebot umfasst eine breite Auswahl an unseren hoch qualitativen IGLO-Fenstern zu attraktiven Konditionen. Wir eröffnen in diesem Sommer die Gelegenheit, die bundesweiten Fördermaßnahmen mit unserer Sonderaktion zu kombinieren und zudem die Energieeffizienz des Eigenheims zu optimieren. Der Kunde profitiert von vielfachen Kosteneinsparungen, flexibler Gestaltung, Nachhaltigkeit und leistet darüber hinaus noch einen großen Beitrag zum Klimaschutz", resümiert Pawe? Jereczek, Verkaufsdirektor bei DRUTEX. Für seine Sonderaktion spricht DRUTEX mit der Wahl zwischen den allesamt eigenen, aus hochqualitativen Komponenten hergestellten PVC-Systemen zugleich einen breiten Kunden-kreis an. IGLO 5 und IGLO 5 CLASSIC zeichnen sich durch ausschließliche A-Klasse-Profile, EPDM-Dichtungen und breite Auswahl der Beschläge aus. Dreifachverglast und mit ihrer aus Kunststoff gefertigten „Warmen Kante" von Swisspacer erreichen sie einen Uw-Wert von bis zu 0,94. IGLO-HS steht für großformatige Terrassen- und Balkonverglasungen mit der Installationsmöglichkeit über Eck und ist damit für großzügige Objekte mit großem Lichteinfall konzipiert. Für eine Baugröße von 2700x2300 Millimetern erreicht es einen Uw-Wert von 0,71, bei drei statt zwei EPDM-Dichtungen. Mit Bestwerten bei der Wärmeleitung glänzen die ebenfalls mit drei EPDM-Dichtungen versehenen IGLO ENERGY und IGLO ENERGY CLASSIC mit Uw-Werten bis zu 0,79. Die Bezuschussung der KfW basiert auf dem Programm "Wohngebäude - Kredit" (Kredit 261) und orientiert sich an der Dimension der Sanierungsmaßnahmen. Dafür stellt sie zinsgünstige Darlehen bis zu 150.000 Euro mit einem Tilgungszuschuss zwischen 5 % und 45 % in Aussicht. Bewilligung und Zuschussgrenze sind an die Voraussetzung einer kompletten Gebäude-sanierung, deren Gesamtenergieeffizienz sowie die Beantragung vor Sanierungsbeginn gekop-pelt. Dämmwerte und Angebote für Renovierungsarbeiten müssen schriftlich eingeholt werden. Verpflichtend ist zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen der Energie-effizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes. Förderfähig sind auch die mit den Fenstern zusammenhängenden Arbeiten, wie der Tausch von Fensterbänken, Rollläden, Sonnenschutz sowie Maler- und Putzarbeiten. Eigenleistungen sind mit Ausnahme der direkt mit der Renovierung zusammenhängenden Materialkosten von der Förderung ausgeschlossen.

DRUTEX S.A. wurde 1985 als Hersteller von Maschendrahtzäunen gegründet. Das innovationsreiche Familienunternehmen verlegte den Schwerpunkt schnell auf die Fertigung von Fenstern und verfügt dank seines rund 200 Millionen Z?oty teuren Europäischen Bauelementezentrums über ein Produktionspotenzial von bis zu 7.000 Fenstern pro Tag.

Des Weiteren entwickelt und produziert DRUTEX S.A. eigene Fensterprofile und stellt Fenster und Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und eigenes Isolierglas her. In Deutschland verfügt das Unternehmen über ein starkes Händlernetz und bietet am Firmensitz fast 4.000 Mitarbeitern einen modernen und sicheren Arbeitsplatz.

Neben hoher Produktqualität überzeugt das Unternehmen durch seine einmalige Lieferzeit: DRUTEX gewährleistet Europaweite Lieferungen seiner Produkte sogar ab 7 Tagen, was nicht zuletzt durch die rund 600 Fahrzeuge starke Flotte erreicht wird.