Startseite Gold gehört zum Anlagemix dazu Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-08-25 14:25. Gold als Schutz sollte in der Gunst der Anleger steigen. Hauptfaktor für die Preisentwicklung beim Gold ist nach wie vor die Geldpolitik der Fed. Es gibt Analysten, die die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten sehen. Zwar waren die US-Wirtschaftsdaten im ersten Halbjahr 2023 ziemlich widerstandsfähig. Doch es könnte noch abwärts gehen, dafür gibt es Anzeichen. Auch passieren Rezessionen meist mit einer gewissen Verzögerung. Es steht fest, dass die Kreditkartenschulden der Verbraucher im zweiten Quartal stark nach oben gegangen sind. So beträgt die Verbraucherverschuldung nun mehr als eine Billion US-Dollar. Die Verbraucher machen Schulden, um ihre Ausgaben zu finanzieren und dies nun mit höheren Zinssätzen. Die Zeit der niedrigen Zinsen und staatlicher Corona-Hilfen ist vorbei, dies treibt nun die Verbraucherschulden zu Rekordhöhen an. Und das ist gerade kein Zeichen für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung. Damit ergibt sich die Gefahr einer Rezession. Es ist immer noch ungewiss wie lange die Zeit der hohen Zinsen dauert, also die Fed die hohen Zinsen beibehält. Geht es mit der Wirtschaft bergab und schlittern die USA in eine Rezession, dann spielt dies dem Goldpreis in die Hände. Meistens empfehlen Analysten etwa fünf Prozent des Portfolios in Gold zu halten, aber es gibt auch Stimmen, die angesichts einer drohenden Rezession einen höheren Anteil befürworten. Gold sichert ein Portfolio ab und sind die Risiken hoch, sollten auch die Absicherungen höher sein. Dies gelingt auch mit einem Investment in gut aufgestellte Goldunternehmen. Da wäre Maple Gold Mines - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-... -. Zwei Goldprojekte (Joutel und Douay) werden in Quebec zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines entwickelt. Die Lage der Projekte und die bisherigen Bohrergebnisse sind sehr gut. In Mexiko arbeitet Sierra Madre Gold and Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold... - an drei sehr aussichtsreichen und hochgradigen Gold- und Silberprojekten. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

