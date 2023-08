Startseite Ehrenamtliche Scientology Geistliche für ihre bedingungslose Hilfe geehrt Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2023-08-25 13:34. Während die UN den Welttag der humanitären Hilfe beging, setzten Ehrenamtliche Scientology Geistliche auf sechs Kontinenten ihre Hilfeleistungen fort - überall dort, wo Menschen Hilfe brauchen. In der heutigen hektischen Welt der Smartphones und sozialen Medien konzentrieren sich die Menschen oft mehr auf ihre Bildschirme als auf die Welt um sie herum. Doch es gibt Menschen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement beweisen, dass menschliche Nähe und Freundlichkeit nicht der Vergangenheit angehören.

Diese Menschen werden am Welttag der humanitären Hilfe geehrt. Sie helfen in ihrer Gemeinde oder in Katastrophengebieten - wo immer die Notwendigkeit besteht. Zu ihnen gehören auch die Ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology, ein religiöser Sozialdienst, der von der Scientology Kirche International gefördert wird. Ehrenamtliche Geistliche reagieren auf große und kleine Katastrophen. Und ihre Maxime lautet „helfen“. „Manchmal braucht man einfach jemanden zum Reden“, sagte eine Frau im australischen Eugowra, einer Gemeinde, die im vergangenen Jahr von einer der schlimmsten Überschwemmungen in der Geschichte Ostaustraliens verwüstet wurde. „Jemanden, der einfach sagt: ,Wie kann ich dir helfen?‘ Man braucht einfach menschliche Zuwendung. Und wenn man Leute wie die Ehrenamtlichen Geistlichen hat, ist das fast so, als würde der Rettungsdienst kommen, um einen zu retten. Sie sahen, dass etwas getan werden musste, und taten es.“ „Ihr habt körperliche Arbeit geleistet, und ehrlich gesagt kann ich nicht viel darüber sagen, wie viel Arbeit“, sagte ein anderes Opfer der Flutkatastrophe. „Aber es geht nicht nur darum. Es geht um die Freude, Sie zu treffen - denn ich habe eine solche Vielfalt und so wunderbare Menschen getroffen, dass es die Seele berührt. Selbst wenn wir uns nie wieder sehen, werden Sie immer ein Teil von mir sein.“ Hilfe ist „das Wesen der Gemeinschaft“, schrieb der Gründer der Scientology, L. Ron Hubbard. „Ein Mensch ist lebendig, solange er Dingen helfen kann und solange ihm selbst geholfen werden kann“. Als er 1973 die Bewegung der Ehrenamtlichen Geistlichen ins Leben rief, stellte er Werkzeuge zur Verfügung, die jeden befähigen, „ seinen Mitmenschen auf freiwilliger Basis zu helfen, indem man dem Leben anderer wieder einen Sinn, Wahrheit und spirituelle Werte gibt“. Er beschrieb den Ehrenamtlichen Geistlichen als einen Menschen, der „seine Augen nicht vor dem Leid, dem Übel und der Ungerechtigkeit des Daseins verschließt. Stattdessen ist er darin ausgebildet, diese Zustände in Ordnung zu bringen und anderen zu helfen, Erleichterung und persönliche Stärke zu erlangen.“ Das kirchliche Oberhaupt von Scientology, David Miscavige, hat dafür gesorgt, dass die Werkzeuge der Ehrenamtlichen Geistlichen für jeden, der seiner Familie oder seinen Freunden helfen möchte, kostenlos zur Verfügung steht. Kurse und Videos für ehrenamtliche Geistliche ermöglichen es jedem, anderen in Zeiten persönlicher Krisen oder in Katastrophengebieten zu helfen, wo auch immer die Notwendigkeit besteht. David Miscavige sorgte für die Produktion einer Reihe von Einführungsvideos und 19 kostenlosen Online-Kursen, die die von L. Ron Hubbard im Scientology Handbuch, dem Lehrbuch der Ehrenamtlichen Geistlichen, dargelegten Fertigkeiten enthalten. Ehrenamtliche Geistliche leben nach dem Wahlspruch: „Man kann immer etwas tun“. Und diese Kurse bieten die Verfahren, die die Umsetzung dieses Wahlspruches möglich machen. Die Scientology Werkzeuge für das Leben sind kostenlos in 18 Sprachen über die Scientology Website und die Website für Ehrenamtliche Geistliche erhältlich.

Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet.

