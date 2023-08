Startseite Toyota Yaris Soundsystem Upgrade 300 Watt Lautsprecher Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-08-25 12:48. Mit nur 165 Euro ein hervorragendes Klangupdate im Toyota Yaris Für die Modelle Toyota Yaris XP9 und XP13 gibt es ein sehr gutes Upgrade für eine hochwertigere Musikwiedergabe im Fahrzeug. Wären Toyota für viele andere Modelle das JBL Soundsystem anbietet bleibt dem Yaris das Standard Soundsystem. Es kann aber mit wenigen Schritten aufgebessert werden, mit dem Paket Toyota Yaris XP9 2 Wege Lautsprecher Front und Heckbereich (https://auto-lautsprecher.eu/product/toyota-yaris-xp9-2-wege-lautspreche...) wird ein 300 Watt Lautsprechersystem integriert. Das Paket wird für 165 Euro angeboten und ist eine alternative zu dem Standard Lautsprechern mit mehr Leistung und sehr guten Klangeigenschaften. Lautsprecher im Auto sind dem Verschleiß ausgesetzt und werden durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit in den Türen angegriffen. Das Paket Toyota Yaris XP9 2 Wege Lautsprecher Front und Heckbereich enthält ein 2 Wege Frontsystem vom italienischen Hersteller Hertz K165 UNO mit bis zu 300 Watt Maximalleistung und einem externen Hochtöner für den Einbau in den A-Säulen. Der Tieftöner wird in beiden vorderen Türen des Toyota Yaris XP9 verbaut. Mit 93,5 DB Wirkungsgrad erreichen die Hertz K165 UNO als Toyota Yaris Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/toyota-auto-lautsprecher/t...) ein sehr hohe Abhörlautstärke an bestehenden Radios ab Werk aber auch an nachträglich installierten Radios von Fremdherstellern. Für die Einbauplätze in den hinteren Türen wird der Hertz DCX 165 2 Wege Koaxiallautsprecher mit internen Hochtönern installiert, ab Werk ist nur ein Breitbandlautsprecher in den Türen der in der Übertragung hoher Frequenzen begrenz ist. Klare Stimmen und detailreiche Höhen werden mit dem Hertz DCX 165 wiedergegeben und verbessern die Klangeigenschaften im Fahrzeug. Im Toyota Yaris sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert und werden samt Einbauringen entfernt. Für die neue Installation sind im Lieferumfang des Toyota Yaris XP9 Soundsystem Upgrades neue Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabel vorhanden. Damit entfallen alle Maßnahmen ein Kabel quer durch das Fahrzeug zu ziehen, so ist die Integration für Toyota Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/toyota-auto-lautsprecher/) wesentlich einfacher. Die Maßnahme im Toyota Yaris die Lautsprecher zu tauschen hat den größten Effekt auf die Soundqualität und Musikwiedergabe im Fahrzeug. In unserer Kategorie Toyota Yaris Lautsprecher im Webshop von auto-lautsprecher.eu finden Sie weitere hochwertige Angebote für den Tausch der Lautsprecher in den vorderen und hinteren Türen. Bei der Montage müssen die Türverkleidungen entfernt werden dafür gibt es bei uns ein Ausbauwerkzeug aus Kunststoffhebeln das die Demontage erleichtert. Damit wird vermieden das Kratzer am Interior entstehen oder die Klipse an der Rückseite der Türverkleidung beim entfernen abbrechen. Für die Dämmung der Fahrzeugtüren empfehlen wir unsere selbstklebenden Alu-Bitumenmatten im Webshop. Durch die Türdämmung wird die Akustik für die Lautsprecher im Fahrzeug verbessert, die sich in einer deutlichen Steigerung der Basswiedergabe niederschlagen. Auch lästige mitvibrierende Teile des Fahrzeuges werden damit ruhiggestellt. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

