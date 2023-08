Startseite KI-gestütztes Transkriptions-Tool für Journalisten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-24 16:05. bodalgoScripta transkribiert Interviews in Sekunden bodalgoScripta ist ein neues Tool, das die Transkription von Audios und Videos übernimmt. Die führende AI-Technologie erlaubt die automatische Konvertierung von Ton nach Text in 50 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und viele andere gängige Sprachen. Der Dienst aus München kombiniert AI-Technologie mit einer unschlagbar einfachen Bedienung: Audio oder Video hochladen, und wenige Sekunden später steht das Transkript zur Verfügung. bodalgo-CEO Armin Hierstetter: "Natürlich gibt es schon einige Anbieter auf dem Markt. Uns kam es aber unkomplizierte Bedienung und einen günstigen Preispunkt an." So fallen für die Transkription von bis zu einer Stunde Audio nur 6,99 Euro an. Damit zählt bodalgo zu den günstigsten Anbietern überhaupt. Auch für große Projekte von 100 Stunden und mehr gibt es attraktive Pakete. Untertitel & Übersetzung

Gerade bei der Nutzung auf Social-Media-Kanälen sind Untertitel mittlerweile Standard. bodalgoScripta beherrscht die Untertitel-Formate SRT und VTT, wie sie zum Beispiel auf YouTube Verwendung finden. Überaus praktisch: Nur ein Mausklick, und bodalgoScripta übersetzt das Transkript in mehr als 50 Sprachen. bodalgoScripta ist ein Tool der Online-Casting-Plattform bodalgo, die seit 2008 Sprecherinnen und Sprecher für Audio- und Videoprojekte vermittelt. bodalgoScripta transkribiert in Sekunden Audio- und Videodateien. Ideal für Journalisten, die sich zum Beispiel das Abtippen von Interviews sparen möchten. Kontakt

bodalgo

Armin Hierstetter

Güllstraße 4

80336 München

+4915123439519

