Startseite Lithium Ionic gibt erste Bohrergebnisse von Itira, einschließlich 1,19 % Li2O auf 9 m und 1,64 % Li2O auf 6 m, sowie Ergebnisse Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-24 15:36. Lithium Ionic gibt erste Bohrergebnisse von Itira, einschließlich 1,19 % Li2O auf 9 m und 1,64 % Li2O auf 6 m, sowie Ergebnisse von Ergänzungsbohrungen bei Bandeira, einschließlich 1,44 % Li2O auf 7 m und 1,59 % Li2O auf 6 m, in brasilianischem Bundesstaat Minas Gerais bekannt Toronto (Ontario), 24. August 2023 / IRW-Press / - Lithium Ionic Corp. (TSX-V: LTH; OTCQB: LTHCF; FWB: H3N) (Lithium Ionic oder das Unternehmen) gibt erste Analyseergebnisse von Itira sowie Ergebnisse der Ergänzungsbohrungen bei Bandeira bekannt. Diese sind zwei Ziele, die zurzeit im Rahmen des umfassenden Portfolios an Konzessionsgebieten des Unternehmens bebohrt werden, das sich über 14.182 ha in der aufstrebenden, produktiven lithiumproduzierenden Region im Norden des brasilianischen Bundesstaats Minas Gerais erstreckt. Bandeira und Itira sind etwa 8 km voneinander entfernt und befinden sich in derselben Region, in der die Mine Cachoeira von CBL seit über 30 Jahren Lithium produziert und in der der jüngste Produzent Sigma Lithium das Projekt Grota do Cirillo betreibt, das die größte Hartgestein-Lithiumlagerstätte Amerikas beherbergt (siehe Abbildung 1, Standortkarte). Höhepunkte der Explorationsbohrungen bei Itira (siehe Abbildung 2 und Tabelle 1): - 1,19 % Li2O auf 8,9 m (Bohrloch EXDD-23-011)

- 1,64 % Li2O auf 5,9 m (Bohrloch EXDD-23-010) Höhepunkte der Ergänzungsbohrungen bei Bandeira (siehe Abbildung 3 und Tabelle 2): - 1,44 % Li2O auf 6,9 m (Bohrloch ITDD-23-137)

- 1,59 % Li2O auf 5,9 m (Bohrloch ITDD-23-132)

- 1,85 % Li2O auf 5 m (Bohrloch ITDD-23-144)

- 2,24 % Li2O auf 3,1 m (Bohrloch ITDD-23-134)

- 1,01 % Li2O auf 7,1 m (Bohrloch ITDD-23-138) Blake Hylands, P.Geo., Chief Executive Officer von Lithium Ionic, sagte: Itira ist ein großes Konzessionsgebiet, das sich über 3.100 ha erstreckt und nur wenige Kilometer von unserer Lagerstätte Outro Lado entfernt ist. Während die wenigen starken Abschnitte, die wir bis dato identifiziert haben, äußerst vielversprechend sind, gibt es auch mehrere weitere geplante Bohrziele, die beträchtliches Potenzial aufweisen, einschließlich des nördlichen Teils des Konzessionsgebiets, der Bodenanomalien mit den höchsten Lithiumwerten ergab. Im Konzessionsgebiet wurden zahlreiche zutage tretende spodumenhaltige Pegmatite identifiziert und durch Schürfgräben für Probennahmen bestätigt, die in den kommenden Monaten methodisch mittels Bohrungen erprobt werden sollen. Die Bohrungen bei Itira verlaufen ähnlich wie bei Bandeira, wobei das technische Team mit den ersten Bohrlöchern ein geologisches Modell entwickelt, an dem sich das Explorationsprogramm mit Fortdauer des Projekts orientieren wird. Unser Bohrprogramm bei Bandeira geht gut voran, zumal wir die Bohrabstände weiter verbessern, um die Klassifizierung unserer Mineralressourcen in einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung hochzustufen, die wir in den kommenden Monaten zusammen mit einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bereitstellen möchten. Die heute bekannt gegebenen Ergebnisse sind Teil eines 50.000 m umfassenden Erweiterungs- und Definitionsbohrprogramms, das für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant ist, nachdem Ende Juni 2023 eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Lagerstätten Bandeira und Outro Lado veröffentlicht wurde, die 7,57 Millionen t (Mt) mit einem Gehalt von 1,40 % Lithiumoxid (Li2O) an nachgewiesenen und angedeuteten (M&I) bzw. 11,86 Mt mit einem Gehalt von 1,44 % Li2O an vermuteten Ressourcen umfasst (siehe Pressemitteilung vom 27. Juni 2023). Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk darauf, seine Lithiumlagerstätten Bandeira und Outro Lado (Projekt Itinga) rasch in Richtung Produktion weiterzuentwickeln, während es weiterhin regionale Ziele definiert und erweitert. Zurzeit sind 13 Bohrgeräte an vier unterschiedlichen Bohrstandorten im Einsatz. Die Projekttechnik wird zurzeit vom unabhängigen brasilianischen Beratungsunternehmen GE21 Consultoria Mineral Ltda. durchgeführt, wobei eine PEA in den kommenden Monaten eintreffen soll. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass WSP (vormals Golder) bis Jahresende eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt Itinga abschließen wird, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, mit dem Umweltlizenzverfahren zu beginnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71761/230824_LithiumIonic_de... Abbildung 1: Standortkarte vom 14.182 ha großen Landpaket von Lithium Ionic

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71761/230824_LithiumIonic_de... Abbildung 2: Höhepunkte von Bohrergebnissen von Itira

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71761/230824_LithiumIonic_de... Abbildung 3: Höhepunkte von Bohrergebnissen von Bandeira und nahe gelegenen Lithiumminen/-lagerstätten Tabelle 1. Bohrergebnisse aus Itira Bohrloch-Nr. Az Neig. von bis Meter LiO (%)

EXDD-23-001 0 -90 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-002 100 -50 39,98 45,53 5,55 1,09

einschl. 39,98 43,98 4,00 1,29

EXDD-23-003 120 -50 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-004 120 -50 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-005 120 -50 126,84 129,98 3,14 1,60

EXDD-23-006 0 -90 89,82 92,84 3,02 1,41

EXDD-23-007 0 -90 nsv

EXDD-23-008 120 -50 89,78 92,78 3,00 0,69

EXDD-23-009 0 -90 47,49 48,29 0,80 2,90

und 150 -84 109,07 110,15 1,08 0,77

EXDD-23-010 120 -50 164,43 169,00 4,57 1,02

und 191,40 196,10 4,70 1,64

und 205,04 207,04 2,00 1,30

EXDD-23-011 120 -50 184,93 193,80 8,87 1,19

EXDD-23-012 120 -50 114,59 115,72 1,13 0,66

EXDD-23-013 120 -50 Analyse ausstehend

EXDD-23-014 120 -50 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-015 0 -90 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-016 120 -65 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-017 0 -90 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-018 100 -55 132,46 134,71 2,25 0,94

EXDD-23-019 100 -75 keine nennenswerten Gehalte

EXDD-23-020 0 -90 keine nennenswerten Gehalte Tabelle 2. Bohrergebnisse aus Bandeira Bohrloch-Nr. Az Neig. von bis Meter LiO (%)

ITDD-23-130 150 -72 88,49 91,08 2,59 1,15

und 150 -68 240,32 242,41 2,09 1,46

ITDD-23-131 150 -85 99,48 101,88 2,40 1,67

und 150 -80 274,94 278,00 3,06 1,33

ITDD-23-132 150 -77 69,51 72,73 3,22 1,66

und 0 -90 166,14 169,88 3,74 1,36

und 150 -50 172,68 178,59 5,91 1,59

ITDD-23-133 150 -54 150,20 154,79 4,59 1,20

ITDD-23-134 150 -76 32,45 34,95 2,50 2,43

und 138,85 141,96 3,11 2,24

ITDD-23-135 150 -65 121,85 123,46 1,61 1,74

und 136,02 137,59 1,57 2,96

ITDD-23-136 150 -50 Ausstehend

ITDD-23-137 150 -90 81,68 85,18 3,5 1,48

und 182,18 183,7 1,52 0,92

und 185,16 187,28 2,12 1,35

and 189,8 196,65 6,85 1,44

ITDD-23-138 150 -79 289,52 296,62 7,10 1,01

ITDD-23-139 150 -82 Ausstehend

ITDD-23-140 0 -90 28,83 30,62 1,79 1,22

ITDD-23-141 0 -90 39,98 43,98 4,00 1,36

und 47,25 51,61 4,36 0,63

ITDD-23-142 150 -68 Ausstehend

ITDD-23-143 150 -66 Ausstehend

ITDD-23-144 150 -79 82,50 82,98 0,48 2,34

und 94,46 99,42 4,96 1,85 Über Lithium Ionic Corp. Lithium Ionic ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das seine Lithiumkonzessionsgebiete in Brasilien erkundet und erschließt. Seine Vorzeigeprojekte Itinga und Salinas erstrecken sich über 14.182 ha im nordöstlichen Teil des Bundesstaates Minas Gerais, einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung, die sich rasch zu einem erstklassigen Lithiumgebiet entwickelt. Das Projekt Itinga befindet sich in derselben Region wie die Lithiummine Cachoeira von CBL, die seit über 30 Jahren Lithium produziert, sowie das Projekt Grota do Cirilo von Sigma Lithium Corp., das die größte Hartgestein-Lithiumlagerstätte in Amerika beherbergt. Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) Während des Bohrprogramms wurden dem NQ-Kern Untersuchungsproben entnommen und in zwei Hälften gesägt. Die eine Hälfte wurde zur Untersuchung an das SGS-Labor, ein zertifiziertes unabhängiges kommerzielles Labor, geschickt, während die andere Hälfte für Ergebnisse, Gegenproben und zukünftige Referenzen aufbewahrt wurde. Für alle Proben wurde ein strenges QA/QC-Programm durchgeführt. Jede Probe wurde mit Trocknung, Zerkleinerung von 75 % auf 3 mm, Homogenisierung, Vierteln in Jones, Sprühen von 250 bis 300 g Probe im Stahlwerk 95 % bis 150 verarbeitet. Das SGS-Labor führte die Multielementanalyse für die ICP90A-Analyse durch. Qualifizierte Sachverständige Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Carlos Costa, Vice President Exploration von Lithium Ionic, und Blake Hylands, CEO und Director von Lithium Ionic, erstellt. Beide Herren sind qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Investoren und Medienvertreter richten ihre Anfragen bitte an: +1 647.316.2500

info@lithiumionic.com Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter schätzen, projizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen bzw. vergleichbare Begriffe verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf die Aussichten der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, die Vormachbarkeitsstudie durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, eine NI 43-101-konforme Mineralressourcen- und Reservenschätzung zu erstellen, die Mineralisierung und Erschließung der Mineralgrundstücke des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, das Explorationsprogramm des Unternehmens und andere Bergbauprojekte und deren Aussichten, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Grundstücke des Unternehmens und die zukünftigen Pläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angenommen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Informationen und Links in dieser Pressemeldung, die sich auf andere Mineralressourcenunternehmen beziehen, stammen aus deren Quellen, die wir für zuverlässig halten, die jedoch vom Unternehmen nicht unabhängig geprüft wurden. Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Service Regulation Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lithium Ionic Corp.

