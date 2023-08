Startseite wowiconsult als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-24 12:08. Das IT- und Dienstleistungsunternehmen wowiconsult GmbH wurde soeben mit dem renommierten "Top Job"-Arbeitgebersiegel ausgezeichnet. Mühlhausen, 24.05.2023: Das IT- und Dienstleistungsunternehmen wowiconsult GmbH wurde soeben mit dem renommierten "Top Job"-Arbeitgebersiegel ausgezeichnet. Damit wird offiziell bestätigt, dass das Unternehmen zu den besten Arbeitgebern Deutschlands zählt. "Wir haben uns das erste Mal beworben und sogleich die Zertifizierung erhalten", freut sich der geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Waldemar Müller. "Die Auszeichnung zeigt, dass unser Unternehmen über herausragende Arbeitgeberqualitäten verfügt und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochzufrieden und motiviert sind". Die Auszeichnung erfolgte durch das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Mitarbeiter- und Managementbefragung. Die zeag GmbH kürt alljährlich die attraktivsten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes. Schirmherr von "Top Job" ist der ehemalige Vize-Kanzler Sigmar Gabriel. Die Ergebnisse der von der zeag GmbH durchgeführten Mitarbeiterbefragung zeigen, dass sich wowiconsult im Besonderen für Diversität und Nachhaltigkeit engagiert. Demnach pflegt wowiconsult ein nachhaltiges Verhalten der Belegschaft und fördert ein solches. "Wir bieten unseren Mitarbeitenden in jeder Lebensphase, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft, individuelle Entwicklungsperspektiven. Unser Ziel ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu binden", erklärt Müller. Diese Strategie sei aufgegangen, das bestätigten nun auch die Ergebnisse der "Top Job"-Analyse. "Wir freuen uns sehr über diese hochkarätige Auszeichnung und werden unsere bewährten Recruiting-Maßnahmen fortsetzen und ausbauen", betont Oliver Häcker, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens: "Denn nur engagierte und zufriedene Mitarbeiter machen unser Unternehmen stark und erfolgreich. Sie sind unser wichtigstes Kapital." Die wowiconsult GmbH mit Sitz in Mühlhausen im Täle bei Stuttgart ist ein Software- & Dienstleistungsunternehmen für das technische Bestandsmanagement in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die digitale Transformation und Bündelung von Prozessen bildet zusammen mit Software-Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen von Bestandsgebäuden den Fokus im Leistungsspektrum des 2007 gegründeten Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitern. Neben individuellem Consulting liefert wowiconsult mit der Software mevivo und dem Programm mevivoECO passende Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement, gangbare Klimastrategien und eine transparente Bestandspflege. Firmenkontakt

wowiconsult GmbH

Tina Schnabel

Industrie- und Businesspark -

73347 Mühlhausen im Täle

Tel. 07335 / 16 333 – 60

http://www.wowiconsult.eu/ Pressekontakt

PresseCompany

Sabine Wächter

Reinsburgstr. 82

70178 Stuttgart

Tel. 0711 - 2388631

