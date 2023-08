Startseite CLEANTEC zieht nach Berlin: Entwicklung innovativer IoT-Anwendungen - Dyson Airblade Subscription im Fokus. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-24 12:00. Berlin, 24.08.2023 - Die CLEANTEC gmbh, ein führender Anbieter von hygienischen Lösungen für gewerbliche Sanitäranlagen, freut sich, ihren Umzug in die pulsierende Hauptstadt Berlin bekannt zu geben. Mit dem neuen Standort in Berlin setzt das Unternehmen seine Strategie fort, auf Innovation und Technologieentwicklung zu setzen, um die Hygieneerfahrung für Kunden weiter zu verbessern. Die CLEANTEC ist bereits bekannt für ihre herausragenden Produkte im Bereich der Handtrocknungssysteme. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen Dyson hat zu einigen bahnbrechenden Lösungen geführt. Diese Partnerschaft hat CLEANTEC geholfen, sich als Marktführer für moderne und hygienische Handtrocknungstechnologie zu etablieren. Mit dem Umzug nach Berlin beabsichtigt CLEANTEC, sein Engagement für Forschung und Entwicklung weiter zu stärken. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration des Internet of Things (IoT) in die Dyson Airblade Handtrocknungssysteme und die innovative AirbladeCare™ Plattform. Durch die Vernetzung der Produkte mit IoT-Technologie wird es möglich sein, hygienische Standards zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Wartung zu vereinfachen. Darüber hinaus freuen wir uns, die Einführung der Airblade Subscription bekannt zu geben - ein revolutionäres Angebot, das es Kunden ermöglicht, die neuesten Dyson Airblade Handtrocknungssysteme und IoT-Anwendungen zu nutzen, ohne sie zu besitzen. Mit der Airblade Subscription erhalten Kunden Zugang zu den modernsten und hygienischsten Handtrocknungslösungen auf dem Markt, ohne Kapitalinvestitionen tätigen zu müssen. Die Abonnenten profitieren von regelmäßigen Upgrades, Wartungsdiensten und einer umfassenden Unterstützung durch das CLEANTEC-Team. Der Standort Berlin wurde bewusst gewählt, da die Stadt für ihre florierende Technologie- und Startup-Szene bekannt ist. Die Nähe zu talentierten Fachleuten, Forschungseinrichtungen und Innovationszentren ermöglicht es CLEANTEC, neue Ideen schnell umzusetzen und die Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. "Der Umzug nach Berlin markiert einen aufregenden Wendepunkt für unser Unternehmen", sagt Maximilian KOTTWITZ Geschäftsführer der CLEANTEC germany gmbh. "Wir freuen uns darauf, von der Kreativität und Innovationskraft dieser Stadt zu profitieren, um unsere Vision einer hygienischeren Welt in die Realität umzusetzen. Das Dyson Airblade Abo Service ist ein weiterer Schritt, um unseren Kunden modernste Technologie und bequeme Lösungen zu bieten. Die Integration von IoT in unsere Produkte wird es uns ermöglichen, die Kundenerfahrung zu verbessern und gleichzeitig umweltfreundlichere Lösungen anzubieten." CLEANTEC plant, mit der Produktentwicklung und der Implementierung der neuen IoT-Anwendungen für die Dyson Airblade Handtrocknungssysteme und AirbladeCare™ Plattform in den kommenden Monaten zu beginnen. Kunden und Partner können gespannt sein auf wegweisende Innovationen und eine höhere Hygieneeffizienz, die das Unternehmen weiterhin an die Spitze der Branche bringen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CLEANTEC germany gmbh

email : office@cleantec.eu Die CLEANTEC Hygiene GmbH ist ein führender Anbieter von hygienischen Lösungen für gewerbliche Sanitäranlagen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt moderne Handtrocknungssysteme, die höchsten Hygienestandards entsprechen. In Zusammenarbeit mit Dyson hat CLEANTEC innovative Lösungen geschaffen, die den Bedürfnissen von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gerecht werden. Pressekontakt: CLEANTEC

