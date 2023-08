Startseite Bitpanda erreicht einen weiteren Meilenstein Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-24 09:07. Mit mehr als 2600 handelbaren Vermögenswerten festigt das Unternehmen seine Position als Europas führende Multi-Asset-Plattform - Bitpanda bietet jetzt über 300 handelbare Kryptowährungen an, wobei sich aufgrund eines erheblichen Wachstums in den letzten drei Monaten die Gesamtzahl der handelbaren digitalen Vermögenswerte auf der Plattform auf mehr als 2600 erhöht hat.

- Bitpanda hat nicht nur das umfangreichste Angebot an handelbaren Krypto-Assets in Europa und damit eines der größten Angebote weltweit, sondern ist auch der vertrauenswürdigste Anbieter, da es die am stärksten regulierte Krypto- und Multi-Asset-Plattform in Europa ist.

- Die Expansion von Bitpanda geht über Kryptowährungen hinaus, mit fortschrittlichen Funktionen in den Bereichen Aktienhandel, branchenführende Renditen auf Geldeinlagen, Staking sowie der Bitpanda Spotlight-Funktion, die einen frühen Zugang zu aufstrebenden Coins ermöglicht.

- Zuletzt verkündete Österreichs erstes Unicorn und derzeit wertvollstes Scale-up des Landes den Meilenstein von einer Million Investierenden aus Deutschland. Das österreichische Fintech-Einhorn Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de)setzt weiterhin neue Maßstäbe und bietet jetzt über 2600 handelbare digitale Vermögenswerte, darunter mehr als 300 Krypto-Assets, auf seiner Plattform an. Mit dieser bedeutenden Expansion in den letzten drei Monaten hat Bitpanda eine Reihe neuer Funktionen und Vermögenswerte eingeführt, um der wachsenden Kundennachfrage nach digitalen Vermögenswerten gerecht zu werden. Das umfangreiche Wachstum bei den Krypto-Listings, zusammen mit hervorragenden Staking-Möglichkeiten für 28 Coins, einschließlich Ethereum - einem der größten Angebote der Welt -, einem robusten Aktienangebot und dem innovativen Bitpanda Spotlight-Feature (https://www.bitpanda.com/de/staking), unterstreicht das konstante Engagement von Bitpanda, das Investitionserlebnis auf der Plattform zu verbessern. "Bitpanda bietet europäischen Anlegern dank seines umfangreichen Angebots an Assets und den vielfältigen Investmentfunktionen einen echten und einzigartigen One-Stop-Shop-Broker. Und das alles auf eine Weise, die intuitiv zu bedienen und vor allem sicher ist," kommentiert Eric Demuth (https://www.linkedin.com/in/eric-demuth-9ba02943/), CEO von Bitpanda. Die jüngsten Erfolge von Bitpanda gehen über die Aufnahme neuer Kryptowährungen hinaus. Die Einführung von Bitpanda Cash Plus (https://www.bitpanda.com/de/bitpanda-cash-plus) bietet hohe Renditen und 24/7-Zugang zu mehreren Währungen. Die Anfang des Jahres eingeführte Bitpanda Spotlight-Funktion hat sich zu einem wesentlichen Bestandteil des Angebots der Plattform entwickelt. Sie ermöglicht Nutzern einen frühzeitigen Zugang zu aufstrebenden Coin-Projekten, und dies innerhalb der hohen Regulierungs- und Sicherheitsstandards des Bitpanda-Ökosystems. Auch die Zusammenarbeit mit Projekten wie Shimmer (SMR) (https://www.bitpanda.com/de/preise/shimmer-smr) unterstreicht das Engagement von Bitpanda für Innovation und bietet einzigartige und spannende Möglichkeiten. Um das Investitionserlebnis weiter zu verbessern, bietet Bitpanda Leverage (https://www.bitpanda.com/de/investieren/leverage)derzeit elf 2x-Long-Positionen und zwei 1x-Short-Positionen auf Bitcoin, Ethereum und andere Top-Kryptowährungen. Dies gibt Anlegern die Möglichkeit, kurzfristig zu handeln, unabhängig von der Marktstimmung, mit 0% Kaufgebühren. All dies wird im Rahmen der hohen Regulierungs- und Sicherheitsstandards des Bitpanda-Ökosystems angeboten und unterstreicht deren Position als die am stärksten regulierte und vertrauenswürdigste Multi-Asset-Plattform in Europa. Neue Anleger können ein kostenloses Bitpanda-Konto eröffnen und innerhalb weniger Minuten rund um die Uhr in digitale Vermögenswerte ihrer Wahl investieren, von Kryptowährungen bis hin zu provisionsfreien Teilaktien, ETFs, Rohstoffen oder Edelmetallen, und dies schon ab 1 Euro. Bitpanda vereinfacht den Vermögensaufbau. Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet, um Menschen zu helfen, sich selbst genug zu vertrauen, um finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen. Die benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen ExpertInnen, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren - und das rund um die Uhr. Mit über 4 Millionen KundInnen sowie mehreren Hundert Teammitgliedern aus über 50 Nationen, die sich auf verschiedene Offices und Hubs in Europa verteilen, ist das Unternehmen eines der erfolgreichsten Fintechs Europas. Firmenkontakt

Bitpanda GmbH

Anne Juliane Wirth

Stella-Klein-Löw Weg 17

1020 Wien

+49 (0) 89 99 38 87 0

https://www.bitpanda.com/de# Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Bastian Riccardi

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 0

https://www.hbi.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten