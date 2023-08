Startseite Vom IT-Leiter Infrastructure zum Kongresshero Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-24 08:42. Schönwälder gelingt Transformation Claus-Stefan Duffner war über 20 Jahre lang IT-Leiter Infrastructure bei einem internationalen Industriekonzern. 2021 fasste er dann den Entschluss: "Ich kündige, baue mir ein Onlinebusiness auf und reise dauerhaft". Gesagt getan: "2022 habe ich nach über 100 Tagen an Stränden in Spanien und Portugal aufgehört zu zählen", sagt Claus-Stefan Duffner

Er hat es geschafft, bei über 50 Onlinekongressen als Sprecher mit dabei zu sein und dadurch über 200.000 Menschen zu erreichen. Die Online Kongress Queen Stefanie Bruns bezeichnet Claus-Stefan als "Kongresshero des Jahres". In den letzten Jahren hat sich so vieles verändert und viele Menschen haben die Leichtigkeit und Freude verloren. Claus-Stefan hat sich die Frage gestellt, wie können wir diese Entwicklung umdrehen? Die Antwort darauf liefert sein brandneuer High Frequency Kongress. Es ist ihm gelungen 40 hochkarätige Speaker für diesen Onlinekongress zu gewinnen. So sind beispielsweise der SPIEGEL-Bestsellerautor Pierre Franckh, Dr. Roy Martina von Quantum Multiverse und der aus dem Fernsehen bekannte Streetfotograf Nr. 1 Weniamin Schmidt mit dabei. Hier die komplette Liste der Sprecher: Alexander GesundCoach, Andreas Goldemann, Anna Nguyen, Britta Gerdes, Bruno Würtenberger, Carmen Duffner, Claus-Stefan Duffner, Carmen & Claus-Stefan, Clemens Kuby, Chris Kattoll, Christel Ströbel, Dr. Christina Sternbauer, Christine Schlonski, Christoph Heuermann, Corinna Heym, Dr. Roy Martina, Eric Promm, Gregor Stark, Helmut Tietz, Ines Koban, Jana Iger, Joschi Haunsperger, Jyotima Flak, Konstantin Peterson, Kevin Heckmann, Patric Pedrazoli, Rene Rink, Robin Kaiser, Samuel Felix Kegel, Sarah Cartsburg, Sebastian Ritter, Siranus Sven von Staden, Stefanie Bruns, Steffen Padberg, Stephan Petrowitsch, Thomas Young, Ulrike & Raimund Stix und Weniamin Schmidt Es werden beim High Frequency Kongress unzählige inspirierende neue Möglichkeiten für das Leben und das Herzensbusiness aufgezeigt. Der Online-Kongress ist bereits auf den größten Kongressplattformen in Deutschland gelistet. Der Kongress startet am 06.09.2022 und die Anmeldung ist kostenlos. Die Teilnehmer erhalten jeden Tag eine E-Mail mit dem Link zu den Interviews des Tages.

Kostenfreie Anmeldung ist unter: https://www.highfrequencykongress.com Wir inspirieren tausende Menschen mit unseren Online Kongressen zu einem besseren Leben. Kontakt

Unlimited Dream Life LLC

Claus-Stefan Duffner

Harkle Rd STE 100 530B

87505 Santa Fe, NM

+1 318 523 4262

https://www.highfrequencykongress.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten