Startseite DesignLiving365 präsentiert skandinavische Badezimmermöbel und eine innovative elektronische Toilette Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-23 21:47. DesignLiving365 (https://www.designliving365.com/de/), bekannt für seine hochwertigen Badezimmerlösungen, hat seine neueste Kollektion von skandinavischen Badezimmermöbeln und einer elektronischen Toilette vorgestellt. Diese Produkte sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung und spiegeln die Philosophie des Unternehmens wider, Funktionalität mit Eleganz zu kombinieren. Die skandinavischen Badezimmermöbel sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional, wodurch sie sich perfekt in jedes moderne Badezimmer einfügen. Die elektronische Toilette, ein Meisterwerk skandinavischer Raffinesse, bietet den Nutzern ein unvergleichliches Erlebnis. Mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von nur 0,046 kWh pro Nutzung und einer 5-jährigen Garantie ist sie ein Muss für jedes moderne Zuhause. "Wir sind stolz darauf, Produkte zu präsentieren, die nicht nur gut aussehen, sondern auch den Alltag unserer Kunden verbessern", sagt der Geschäftsführer des DesignLiving365, Gründer von DesignLiving365. Zusätzlich zu diesen aufregenden Produktankündigungen hat DesignLiving365 auch einen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@designliving365) gestartet, auf dem Kunden detaillierte Produktbewertungen, Anleitungen und vieles mehr finden können. Designliving365.com ist ein Online-Shop, der von zwei Dänen mit Wohnsitz in Prag gegründet wurde, mit dem Ziel, Designprodukte für zu Hause in guter Qualität zu einem vernünftigen Preis zu liefern. Finn Hansen und Allan René Christiansen sind beide im nördlichen Teil Jütlands in Dänemark geboren und aufgewachsen, doch ihre Wege trafen sich erst, als sie sich beide in der Hauptstadt der Tschechischen Republik niederließen. Kontakt

