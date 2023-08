Debüt-EP von The Jazz-Rhythmics feat. David Milzow (Tenor-/Baritonesax), "Live in Quasimodo Berlin" erscheint

"Keep on playing, please" ließ Saxophon-Ikone Sonny Rollins bereits 2006 an David Milzow ausrichten und nahm das Motto dieser Ausnahmebesetzung in schwierigen Zeiten vorweg.

The Jazz-Rhythmics feat. David Milzow (Tenor- & Baritonsax) feiern den improvisatorischen Augenblick auf der Online-Veröffentlichung Ihres ersten Tonträgers "Live in Quasimodo Berlin" .

Mit Vervé und Energie und ohne jegliches Kalkül, in irgendeine Playlist-Schublade passen zu wollen, realisiert die Band eine zukunftsweisende Vision von "Modern Creative Jazz- made in Europe/Germany":

zeitgenössischer Jazz ohne stilistische Barrieren, in dem der Sog der freizügigen Improvisation zum Event der besonderen Art für Zuhörer und Musiker wird.

Saxophonist David Milzow kreiert diesen Rahmen mit seinen Kompositionen und kombiniert dabei melodische Eingängigkeit mit raffiniert-avancierter Harmonik und rhythmischer Intensität.

Niemand kann dies besser umsetzen als die herausragenden Musiker dieser Generationen und Nationalitäten übergreifenden Jazz-Allstar-Besetzung:

Groove-Motor ist Altmeister Zam Johnson aus den USA an den Drums, Lionel Haas an Fender Rhodes und Flügel zeichnet sich durch sein delikat-virtuoses Spiel aus, außerdem Latin-Perkussionist Nene´ Vasquez mit seinen rhythmischen Einwürfen und die ausgewogenen Linien von Juan Camilo Villa Robles am E-Bass sorgen zusammen mit dem "Big Sound" von Saxophonist David Milzow für eine fast orchestrale Band-Dynamik, die man sonst eher bei akustischen Jazzcombo-Formaten aus Übersee verorten würde.

David Milzow gehört wohl zu der letzten Generation von noch jungen Jazzmusikern, die das Privileg erhalten haben, in eigenen Formationen mit prominenten Gaststars aus Jazz, Funk und Soul auf der Bühne zu stehen:

z. B. Lyn Collins, Clyde Stubblefield oder Sweet Charles Sherell von der James Brown-Band,

Richie Beirach vom Stan Getz-Quartett, Jean-Louis Rassinfosse von diversen Chet Baker-Formationen oder Trompeter Joo Kraus von "Tab two" und "Kraan", ganz zu Schweigen von diversen Zusammentreffen nunmehr selber als Gast mit Jimmy Cobb ("Kind of blue"- Miles Davis) oder Dave Liebman ("On the corner"- Miles Davis) u. v. a.

"Keep on playing, please" schrieb Saxophon-Ikone Sonny Rollins bereits 2006 zur Debüt-CD von David Milzow und nahm das Motto für diese Ausnahmebesetzung in schwierigen Zeiten vorweg.

In der Endzeit der Corona-Pandemie neu gegründet, versammelte Tenor- und Baritonsaxophonist

David Milzow mit tatkräftiger Unterstützung durch Stipendien von GEMA und GVL im Rahmen von "Neustart Kultur" diese großartig inspiriert und dynamische aufspielende Band im Januar 2022 im legendären Berliner "Quasimodo" Jazzclub.

Herausgekommen ist dabei neben einer Video-Produktion eben nun dieses Erstlingswerk im Audioformat, das die Magie des ersten Augenblicks in all seiner "roughen", ehrlichen und überschwenglichen Vitalität in Liveclub-Atmosphäre festgehalten hat.

Erhältlich ist die EP "The Jazz-Rhythmics feat. David Milzow, live in Quasimodo Berlin" auf allen einschlägigen Portalen wie Amazon, iTunes und Co.:

als Preorder ab dem 30.8.2023, offizielle Release & Streamingstart folgen ab dem 6.9.2023.

The Jazz-Rhythmics feat. David Milzow (Tenor-/Baritonesax), live in Quasimodo Berlin

Besetzung:

David Milzow --- Tenor-/Baritonesax

Lionel Haas --- Flugel/Rhodes

Juan Camilo Villa Robles --- E-Bass

Nene´ Vasquez --- Percussion

Zam Johnson --- Drums

Tracklist:

1. "Bari Soul"

2. "Drama Bari"- Mastertake

3. "Drama Bari"- alt. take

4. "Mode a´ la Sax"

5. "SaxChaCha"

6. "Some kind of a Reggae?"- Mastertake

7. "Some kind of a Reggae?"- alt. take

all comp. by David Milzow

Audioproduktion mit freundlicher Unterstützung von GVL/Neustart Kultur

Kompositionsarbeit mit freundlicher Unterstützung von GEMA/Neustart Kultur

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

David Milzow, Saxophonist

Herr David Milzow

Nieschlagstrasse 34

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: +4951127060730

web ..: http://www.davidmilzow.de

email : j.milzow@htp-tel.de

