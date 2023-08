Startseite Einer, der Maßstäbe setzt: Philips Monitore präsentiert den 49" SuperWide QD-OLED-Monitor Evnia 49M2C8900 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-23 12:02. Amsterdam, 23. August 2023 - Ein neuer Spitzenkandidat für immersive und opulente Spielerlebnisse betritt die Bühne: Der bahnbrechende Philips Evnia 49M2C8900 ist das erste Modell der neuen Premium-Monitorserie Evnia 8000. Entwickelt wurde er für all jene, die nicht nur Top-Leistungen beim Gaming erwarten, sondern mit demselben Display beispielsweise auch arbeiten. Diese Vielseitigkeit erreicht der 49M2C8900 unter anderem mit dem riesigen 32:9 SuperWide (124 cm - 48,9") Bildschirm und der umfassenden USB-C-Dockingstation mit 90 W Power Delivery. Die umfangreiche Ausstattung des Philips Evnia 49M2C8900 macht ihn zu einer klaren Empfehlung für alle Gaming-Genres. Dazu gehören ein QD-OLED-Display für natürliche, realistische Bilder, eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms GtG für kompetitive Gamer mit hohen Ansprüchen, die VESA ClearMR (Clear Motion Ratio) 13000-Zertifizierung für ein Spielen ohne Blurring, integrierte Lautsprecher mit DTS-Sound-Unterstützung und außergewöhnlichen 30-W-Ausgangsleistung für erstklassigen Sound sowie die exklusive Ambiglow-Funktion, welche das Gesamterlebnis perfekt abrundet. Immersion neu definiert

Mit seiner 1800R-Krümmung und der Ambiglow-Funktion sowie innovativen Features wie DTS Sound ist der Philips Evnia 49M2C8900 dafür konzipiert, alle Sinne des Users anzusprechen und einzubinden. Der DTS Sound mit einer Ausgangsleistung von 30 W wurde entwickelt, um das visuelle Geschehen des Philips Evnia 49M2C8900 mit einer adäquaten auditiven Ebene zu verbinden und das oftmals hochwertige Sound-Design eines jeden Spiels angemessen zu würdigen. Für ein großartiges Erlebnis

Immersion ist wichtig, pure Leistungskraft mindestens ebenso: Dank der QD-OLED-Panel-Technologie, der Doppel-QHD-Auflösung (5210 x 1440), der echten 10-Bit-Farbtiefe und der Spitzenhelligkeit von 450 Nits liefert der Philips Evnia 49M2C8900 eine kristallklare und erstklassige Darstellungsqualität. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Features, welche die Bilder des Monitors zum Strahlen bringen, ist das Gerät nicht nur mit DisplayHDR™ True Black 400 für Premium-HDR-Leistung zertifiziert, sondern auch mit Vesa ClearMR 13000 für ein flüssiges Spiel ohne Unschärfen und Ghosting. Definitiv alltagstauglich - und dazu noch preisgekrönt

Neben seinen hervorragenden visuellen Leistungen punktet der Philips Evnia 49M2C8900 mit seinem modernen, eleganten Design. Nicht umsonst wurde er zum reddot winner 2023 gekürt und erhielt zudem den iF Design Award 2023. Weitere, äußerst nützliche Funktionen wie der integrierte MultiClient-KVM-Switch, die VESA-Montageoption, die Compact Ergo Base (ein höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß) und der LowBlue-Modus machen den Monitor noch flexibler und prädestinieren ihn für den täglichen Gebrauch. Dank seiner Vielseitigkeit und seines eleganten Designs ist er eine hochwertige Gaming-Maschine und ein leistungsstarker Homeoffice-Monitor. Preise und Verfügbarkeit

Alles in allem ist der Philips Evnia 49M2C8900 Gaming-Monitor eine ideale Option für etablierte und angehende Gamer gleichermaßen, die eine makellose Bilddarstellung, erstklassige technische Qualität und ein hochmodernes immersives Erlebnis schätzen. Der Philips Evnia 49M2C8900 Monitor wird ab Mitte September für 2.069,00 EUR beziehungsweise 2.007,00 CHF exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr (jeweils UVP) im Handel erhältlich sein. Für weitere Informationen über den Philips Evnia 49M2C8900: https://www.evnia.philips/de-de Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. ("MMD"), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited ("TPV"), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. ("MMD") vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

