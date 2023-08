Startseite cargo-partner trennt sich vom E-Commerce Team Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-23 08:35. Cargo-partner trennt sich vom E-Commerce Team nach bevorstehender Übernahme durch Nippon Express Group Fischamend - Der österreichische Logistikdienstleister cargo-partner hat bekanntgegeben, dass einige führende Stakeholder und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Diese Entscheidung folgt auf die bevorstehende Veräußerung der cargo-partner Gruppe an den japanischen Logistikriesen Nippon Express (NX) Group, die von Gründer und Inhaber Stefan Krauter angekündigt wurde. Die Veränderungen begannen bereits 2021, als cargo-partner den E-Commerce Spezialisten repalog aus Frankfurt übernahm und damit sein operatives Geschäft neu strukturierte. Diese Akquisition war Teil der ambitionierten Pläne des Unternehmens, sich als führender Anbieter in der E-Commerce Logistik zu etablieren. Im Zuge dieser Bemühungen wurde eine eigene Geschäftseinheit geschaffen, die sich auf die Entwicklung und Förderung von Produktlösungen für den E-Commerce-Sektor weltweit konzentrierte. Jedoch scheint die bevorstehende Übernahme durch die NX Group Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Belegschaft zu haben. Mario Cavallucci, ein bedeutendes Mitglied des E-Commerce Teams, verließ das Unternehmen, gefolgt von Daniel Berling und Knut Hansmann, die als Product Owner fungierten, bereits im Juni 2022. Zuletzt haben auch der globale E-Commerce und Logistik Manager Martin Kandzior und Thomas Kalmuk die cargo-partner Gruppe verlassen.

Der Schritt, sich von diesen Fachkräften zu trennen, kommt für viele Beobachter überraschend, da cargo-partner gerade erst sein E-Commerce Team verstärkt hatte, um die Herausforderungen und Chancen in der sich rasch verändernden Welt des Online-Handels besser anzugehen. Die Verantwortlichen von cargo-partner erklärten jedoch, dass sie die bevorstehende Zusammenarbeit mit der NX Group optimistisch sehen. Als selbstständige Geschäftseinheit innerhalb der NX Group plant cargo-partner, von der globalen Präsenz und dem erweiterten Serviceportfolio des japanischen Logistikriesen zu profitieren. Insbesondere die Stärken von cargo-partner in Mittel- und Osteuropa sollen das bestehende Netzwerk der NX Group ideal ergänzen. Durch diese Zusammenarbeit erwartet das Unternehmen, große Fortschritte auf den innerasiatischen und transpazifischen Handelsrouten zu erzielen.

cargo-partner betont, dass die geplante Übernahme neue Möglichkeiten und Synergien für das Unternehmen schaffen wird. Es wird erwartet, dass die NX Group von den etablierten Ressourcen und dem Fachwissen von cargo-partner profitieren wird, während cargo-partner Zugang zu einem größeren internationalen Netzwerk erhält. Die Zukunft von cargo-partner sieht vielversprechend aus, und das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass die bevorstehenden Veränderungen und die Zusammenarbeit mit der NX Group eine starke Basis für weiteres Wachstum und Erfolg schaffen werden. Die Branche wird die Entwicklungen mit Spannung verfolgen, um zu sehen, wie sich diese vielversprechende Partnerschaft entfalten wird.

