Startseite Mit dem Zug die Schweiz erkunden: Berner Oberland Pass ist neu direkt bei Rail Europe buchbar Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 15:34. Pass beinhaltet über 50 Transportunternehmen in der populären Urlaubsregion Die als UNESCO-Weltkulturerbe geschützte Altstadt Berns mit ihren engen Gässchen entdecken, in Luzern von der historischen Kapellbrücke aus den Vierwaldstättersee und das eindrucksvolle Bergpanorama bewundern oder von Brig aus im Oberwallis wandern: Mit dem Berner Oberland Pass können Schweiz-Urlauber beliebte Sehenswürdigkeiten besuchen und dafür einfach und unkompliziert die Angebote von über 50 Transportunternehmen der Region nutzen. Ab sofort ist der Pass direkt über Rail Europe buchbar (App oder Website) und bietet Urlaubern damit die Möglichkeit, mit Zügen, Bussen und auf Bootsfahrten diese einzigartige Schweizer Urlaubsregion zu erkunden. Stressfrei und komfortabel reisen sie mit dem Regionalpass in malerische Städte, zudem sind im Pass bereits die Kosten für 25 Bergbahnen im Berner Oberland inbegriffen. Für viele weitere Bahnen gibt es 50 Prozent Ermäßigung. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden mit dem Berner Oberland Pass ab sofort einen weiteren attraktiven Regionalpass anbieten können. Damit untermauern wir zusätzlich unseren Anspruch als die zentrale Buchungsstelle für europäische Bahnreisen", sagt Björn Bender, CEO von Rail Europe. "Die populäre Schweizer Ferienregion gehört zu den meistbesuchten Zielen in ganz Europa. Mit dem Berner Oberland Pass können Reisende unbegrenzt Bus, Bahn, Schiffe sowie viele Bergbahnen dort nutzen und ideal miteinander kombinieren. Wer das Angebot wahrnimmt, erkundet nicht nur einzigartige Ziele, sondern reduziert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck durch die Wahl umweltbewusster Verkehrsmittel." Zusätzliche Rabatte bei 40 Bonuspartnern Der Regionalpass lässt sich perfekt mit Zugreisen in ganz Europa verbinden und der Berner Oberland Pass ergänzt ideal die bereits von Rail Europe angebotenen Tickets über das Swiss Travel System sowie weitere Eisenbahnpässe. So können Bahnkunden ganz individuelle Reiserouten zusammenstellen. Weiterer Pluspunkt: Der Berner Oberland Pass beinhaltet jede Menge Zusatzleistungen. So sind die Kosten für die meisten Bergbahnen bereits inkludiert, bei 40 weiteren Bonuspartnern gibt es Rabatte. Die Leistungen des Berner Oberland Passes auf einen Blick:

Unbegrenzte Fahrten im gesamten Berner Oberland

Landschaftlich reizvolle Fahrten mit mehr als 25 Bergbahnen

50 Prozent Ermäßigung auf viele weitere Bergbahnen in der Region

Gültig für drei, vier, sechs, acht oder zehn Tage zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober 2023

Attraktive Ermäßigungen und Zusatzleistungen bei 40 Bonuspartnern www.RailEurope.com Rail Europe ist ein weltweit agierendes Travel-Technology-Unternehmen und die Referenz für Zugbuchungen in Europa. Seit 90 Jahren ist Rail Europe vertrauensvoller Partner der Reisebranche und der Eisenbahnbetreiber. Mit hoher Expertise stellt das Unternehmen mehr als 15.000 Reiseprofis in 70 Ländern technische Servicelösungen zur Verfügung. Reisende aus aller Welt, die bequem das umfassende Bahnangebot in Europa nutzen möchten, können zudem über die Website und die App von Rail Europe, beides auf dem neuesten Stand der Technik, die gewünschten Leistungen buchen. Pro Jahr verkauft Rail Europe rund 2,5 Millionen Fahrscheine der europäischen Eisenbahnen. Das Angebot umfasst über 100 Anbieter wie die Deutsche Bahn, SNCF, SBB, Eurostar, Thalys, Trenitalia, Italo, Renfe, ÖBB, SNCB, NS, OUIGO Espaoa und National Rail. Hinzu kommen Eisenbahnpässe wie der Swiss Travel Pass und die Eurail Pässe. Rail Europe ist in Paris beheimatet. Firmenkontakt

