NEU: Erfolgreiches Patientenmanagement in der Zahnarztpraxis

Anforderung, Behandlung, Service - ein Leitfaden für nachhaltige Patientenbindung Balingen, 22. August 2023 - Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt in dem neuen Nachschlagewerk "Modernes Praxismanagement - Erfolgreiches Patientenmanagement in der Zahnarztpraxis" umfassendes Fachwissen für den Bereich der nachhaltigen Patientenbindung vor. Nach "Erfolgreiches Personalmanagement in der Zahnarztpraxis" erscheint nun mit "Erfolgreiches Patientenmanagement in der Zahnarztpraxis" Band 2 der Spitta-Kurzverzeichnisreihe "Modernes Praxismanagement". Mit "Patientenmanagement" wird oft das in Verbindung gebracht, was ohnehin zur Alltagsroutine zählt: Terminkoordination und Patientenverwaltung. Dabei geht es um weitaus mehr. Eine Praxis ist ein Dienstleistungsunternehmen. Zum Erfolg führen daher vor allem Patientenzufriedenheit und Patientenbindung. Das Nachschlagewerk vermittelt hierzu auf 196 Seiten nicht nur grundlegendes Wissen, sondern auch Handlungshilfen und Umsetzungstipps. Der Leser erfährt, wie er Patienten als Kunden wahrnehmen, deren Erwartungen erfüllen und Patientenzufriedenheit steigern kann. Dazu erhält er handfeste Tipps für eine serviceorientierte Kommunikation und Organisation seiner Praxis sowie für ein konstruktives Beschwerdemanagement und eine informative Patientenbefragung. Hierbei werden neben Grundlagen anschauliche Negativ- und Positiv-Beispiele dargestellt. Checklisten und Tipps unterstützen dabei, einen einfachen Einstieg in die praxisorientierte Umsetzung zu finden. Das Nachschlagewerk ist seit Juli 2023 erhältlich. Es ist ein kompetenter Begleiter für alle, die im täglichen Austausch mit den Patienten sind. Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/patientenmanagement Bibliographische Daten

Beate Kirch

Modernes Praxismanagement - Erfolgreiches Patientenmanagement in der Zahnarztpraxis

Anforderung, Behandlung, Service - ein Leitfaden für nachhaltige Patientenbindung

1. Auflage

196 Seiten, Broschur, 24 * 17 cm

159,43 EUR [D]

ISBN: 978-3-910397-22-4 Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie "dios" oder "entolia" begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Weitere Informationen unter www.spitta.de Kontakt

Spitta GmbH

Victoria Hermann

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-342

