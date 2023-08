Startseite Inneres Glück und Selbstwert: Mit dem neuen Podcast "Weniger werden, mehr sein" von Jessica Solar zu wahrem Selbstwert und eigen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 15:02. Solarquelle für mehr Glück im Leben

Jessica Solar macht ihrem Namen alle Ehre. Die gebürtige Wienerin mit polnischen Wurzeln ist psychologische Beraterin und durch ihre Hypnose- & Embodiment-Techniken hilft sie vor allem anderen Menschen, zu ihrem Selbstwert zurückzufinden und so wieder mehr Glück und Lebensfreude zu genießen. Perfektion bedeutet nicht gleich Erfüllung

Was Glück wirklich heißt, musste Solar jedoch erst selbst erfahren. Denn ein Leben, das von außen perfekt scheint, fühlt sich im Innen nicht immer erfüllt an. Erst durch den Verlust von Haus, Mann und scheinbarer Sicherheit fand sie endlich ihren eigenen Weg. Ansprechperson für den eigenen Weg zur Lebensqualität

Wer sich von fremden Erwartungen, dem ständigen Drang nach Vergleich und perfektionistischen Maßstäben lösen möchte, hat in Jessica Solar eine Ansprechperson gefunden. Sie zeigt durch ihre eigene Geschichte auf, wie wahres Glück einzig und allein im Inneren zu finden ist und, wie man es schafft, seine eigene Individualität ohne Druck zu leben. Ihre Klient:innen beschreiben sie als Inspirationsquelle, die mit Herz und Seele präsent ist. Durch die Kombination mit ihrem Fachwissen konnte sie bereits zahlreiche Menschen aus ähnlich unzufriedenen Lebenssituationen heraushelfen. Weg von kurzfristiger Befriedigung hin zu langfristigem Genuss

Durch ihre Arbeit hat Jessica erkannt, dass Menschen oft zu einer schnellen Lösung greifen, die ihnen kurzfristig Glück verschafft wie Shopping, emotionales Essen oder Alkohol. Doch die innere Sehnsucht wird in der Regel nicht durch kurzfristige Befriedigung gestillt. Daher hat sie drei Grundpfeiler auf dem Weg hin zu mehr Selbstzufriedenheit definiert: 1. Selbstreflexion: Erst durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität können wir unseren wahren Kern erkennen und akzeptieren. 2. Loslassen von Altem: Nur durch die Überwindung veralteter Denkmuster und Strukturen werden persönliche Entwicklung und Wachstum ermöglicht. 3. Bei sich selbst ankommen: Durch das Hinterfragen äußerer Erwartungen, Stereotype, Rollenbilder und den Fokus auf unsere eigenen Bedürfnisse schaffen wir eine starke innere Verbindung, die uns langfristig glücklich macht. Von internationalen Redeauftritten...

Solars Strahlkraft ist längst überregional bekannt. So stand sie beim Greator Festival 2023 in Köln auf einer Bühne mit namhaften Persönlichkeiten und internationalen Größen wie dem weltbekannten amerikanischen Buchautor, Trainer und Speaker Tony Robbins, John Strelecky, Laura Malina Seiler, Tobias Beck oder Bahar Yilmaz. Ihr Vortrag darüber, dass wahre Exzellenz bedeutet, die authentische Version seines selbst zu leben, wurde beim Internationalen Speaker Slam sogar mit dem Excellence Award ausgezeichnet. ... zum eigenen Podcast "Weniger werden, mehr sein"

Aus der Energie heraus, nicht mehr ständig einem Ideal nachlaufen zu wollen, entstand kürzlich ihr nächstes Herzensprojekt: Der Podcast "Weniger werden, mehr sein - dein Podcast für mehr Herz und weniger Verstand". Darin lädt Solar Hörer:innen ein, das innere Glück und den Selbstwert unabhängig von äußeren Umständen zu finden. Die Kombination aus bewährten Methoden, inspirierenden Geschichten und Jessicas eigener Transformation macht diesen Podcast zu einer wertvollen Ressource für jeden, der sein Leben in die eigenen Hände nehmen möchte. Echte Menschen - echte Geschichten

Weil es Solar wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven miteinzubeziehen, legt sie Wert darauf, auch immer wieder Gäste zu einem Gespräch in den Podcast einzuladen. Dabei sucht sie besonders nach anderen inspirierenden Geschichten, die ihren Zuhörer:innen Mut machen und ihnen aufzeigen, wie wertvoll Veränderung ist und, dass wir alle nie alleine mit unseren Problemen sind. Wer das Gefühl hat, dass die eigene Geschichte einen Mehrwert für andere Menschen bieten könnte und Teil dieser Veränderung sein möchte, kann sich jetzt bei Jessica Solar melden. Mehr erfahren: Der Podcast "Weniger werden, mehr sein" ist ab sofort verfügbar und bietet Zuhörer:innen eine einzigartige Möglichkeit, ihren inneren Wert und ihre wahre Erfüllung zu entdecken. Weitere Informationen und Episoden gibt es auf der offiziellen Website von Jessica Solar: www.jessicasolar.com Jessica Solar

