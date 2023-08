Pflegeimmobilien im Fokus - ImmoSenio schliesst Kooperation

Holger Elixmann beratend tätig

Bereits seit vielen Jahren besteht ein erheblicher Engpass in der Versorgung der älter werdenden Bevölkerung mit Pflegeimmobilien. Auf der anderen Seite gibt es gerade aktuell in den wirtschaftlich unsicheren Zeiten bei vielen Bundesbürgen Fragen, wie sie ihre Ersparnisse krisensicher anlegen können. Diese beiden Herausforderungen zu verzahnen, ist seit Jahren ein zentraler Aufgabenschwerpunkt von ImmoSenio, dem Experten für Pflegeimmobilien mit Sitz an der Albert-Einstein-Straße in Osnabrück. ImmoSenio hat im August 2023 eine Kooperationsvereinbarung mit Holger Elixmann unterzeichnet. Der 53-jährige Hasberger wird zukünftig seine Expertise und sein Netzwerk in die Kooperation einbringen, so teilte es Theresia Thomas, Inhaberin von ImmoSenio in einer Pressemitteilung mit.

"ImmoSenio ist bundesweit tätig. Aktuell wird in der Friedensstadt Osnabrück eine Pflegeimmobilie gebaut. Da ist eine Marktkenntnis vor Ort besonders wichtig, eine frühzeitige Beratung und Vormerkung für den Erwerb als Kapitalanlage ist möglich. Holger Elixmann kann mit seinen umfangreichen Kenntnissen und Kontakten hier, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen für mich eine wichtige Unterstützung liefern", ist die Pflegeimmobilien-Spezialistin sicher.

Tatsächlich hat Holger Elixmann, der bei der Barmer Gesundheitskasse 25 Jahre lang als Sozialversicherungsfachangestellter tätig war, die Pflegeversicherung seit deren Start 1995 in allen Facetten und mit allen Herausforderungen kennengelernt. Als Bürgermeister der Gemeinde Hasbergen kamen dann noch detaillierte Informationen rund um das komplexe Thema "Bau" hinzu. Auch eine Pflegeimmobilie wurde während seiner Amtszeit in Hasbergen gebaut.

"Theresia Thomas und ich kommen beide aus dem Landkreis Osnabrück. Ihr Branchen-Know-how ist durch akademische Abschlüsse in Pflegewissenschaft und Management im Gesundheitswesen sowie persönlicher Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen in der stationären Pflege einzigartig. Insofern ist ihre fachliche Einschätzung des Bedarfes vor allem auch in kleineren und mittleren Kommunen aus meiner Sicht besonders fundiert", ist Elixmann überzeugt und prognostiziert: "Den stetig wachsenden Bedarf kann und wird der Staat nicht befriedigen können - bei dieser wichtigen Aufgabe muss der Markt helfen. Als Bürgermeister habe ich es immer für besonders wichtig gehalten, dass Pflegebedürftige in ihrem gewohnten Umfeld, in der Nähe ihrer Familien gepflegt werden können, um die wichtigen sozialen Kontakte beibehalten zu können. Bedarfsgerechte Planungen im kommunalen Bereich, die zudem für die Investoren wirtschaftlich zielführend, sozial, gemeinwohlorientiert und zudem noch besonders risikoarm sind, stellen hier einen wichtigen Baustein dar. Ich freue mich sehr, Theresia Thomas hierbei unterstützen zu können."

Die Zusammenarbeit mit Holger Elixmann sei durchaus langfristig angelegt, betont Theresia Thomas. Mit dem ehemaligen Bremer Manager und Sozialsenator Willi Lemke hat der Präsident des VfL Osnabrück bereits einen prominenten Vorgänger aus der Fußballbranche.

ImmoSenio hat sich auf die Beratung zu Investitionsentscheidungen für Pflegeimmobilien als Kapitalanlage spezialisiert.

Aufgrund einer beruflichen Historie im pflegewissenschaftlichen Bereich und auf Leitungsebene einer Seniorenresidenz, können wir Pflegeimmobilien auf "Herz und Nieren" prüfen und vor allen Dingen fachlich sehr gut einschätzen.

Da wir über ein umfangreiches Angebot an Pflegeimmobilien verfügen, beraten wir Sie zudem anbieterunabhängig. Dies bedeutet, dass wir Ihnen nicht nur von einem Investor / Anbieter die Objekte empfehlen, sondern die für Sie passende Kapitalanlage finden. Hier liegt insbesondere bei der Betrachtung des Vertragswerkes eines Objektes unser Schwerpunkt, damit Sie als Anleger die größtmögliche Sicherheit erhalten.

