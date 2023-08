Startseite Konzentrations- und Leistungsverbesserung durch ganzheitliches Lernsystem Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 11:45. Ganzjähriger Einsatz der Lernsoftware Brainix am Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt Eichstätt, 22. August 2023. Der Englischunterricht einer sechsten Klasse am Neumarkter Willibald-Gluck-Gymnasium wurde im Schuljahr 2022/23 komplett mit Brainix durchgeführt, wobei die Schülerinnen und Schüler vier Stunden selbstständig mit der Software lernten, während zwei Stunden in klassischer Unterrichtsform den jeweiligen Grammatikthemen der Lektion gewidmet waren. Studiendirektor Martin Sachs, der die Klasse in Englisch unterrichtete, zieht ein positives Fazit, sowohl hinsichtlich der Konzentration als auch der Leistung. Die Schülerinnen und Schüler bewerteten das Lernen mit Brainix als "leichter" und auch "erfolgreicher". Ein wesentlicher Grund für die Entscheidung zugunsten von Brainix war der ganzheitliche Ansatz der Software: "Weil es nicht nur einzelne Tools, sondern ganze Lektionen mit den entsprechenden Inhalten, Übungen, Grammatik und Vokabeln sowie Monitoring-Möglichkeiten in einem Gesamtpaket liefert, ist das Angebot ideal für einen wirklich digitalen Unterricht". Englischlehrer Martin Sachs sah mit der Software - im Unterschied zu Tools, die nur einzelne Aspekte unterstützen - die Möglichkeit gegeben, den Herausforderungen einer Ganztagesklasse mit 23 Lernenden gerecht zu werden. Gesteigerte Aufmerksamkeit

Insbesondere hinsichtlich der Aufmerksamkeit und Konzentration beim Lernen haben sich seine Erwartungen voll erfüllt: "Es ist bemerkenswert, wie die Software dafür sorgt, dass die Schülerinnen und Schüler sich mehrheitlich konzentriert mit dem Stoff beschäftigen, und zwar ständig. In dieser Hinsicht bewirkt die Software Wunder." Die gestiegene Konzentration habe sich bei den meisten auch in verbesserten Leistungen niedergeschlagen. Beliebte Leistungstests

Die am Schuljahresende befragten Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Erfahrungen mit dem neuen Lernsystem positiv. Sie loben die abwechslungsreichen Stories, die Möglichkeiten zum Schreiben und Sprechen in der Fremdsprache sowie die spielerischen Elemente, die die Software bietet. Beliebt sind bei den Lernenden, unabhängig von der persönlichen Leistungsstärke, die Challenges, die Tests, mit denen am Ende jeder Lektion der Lernstand überprüft wird. Den vollständigen Praxisbericht über den Einsatz von Brainix am Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt sowie an verschiedenen anderen Schulen finden Sie auf der Webseite https://www.brainix.org/schulen. Kostenfreie Nutzung für Erstanwender

Brainix wurde im Schuljahr 2022/23 an ca. 40 Schulen in Deutschland erprobt. Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler sind inzwischen am Cloud-basierten Lernsystem angemeldet. Schulen, die Brainix im kommenden Schuljahr 2023/24 erstmals testen wollen, können sich für die kostenfreie Nutzung anmelden: www.brainix.org/brainix-nutzen Das Unternehmen mit Hauptsitz in Eichstätt sowie Standorten in Germering und Sofia entwickelt die Lernsoftware Brainix, die als ganzheitliches digitales Lehrwerk für den Einsatz an öffentlichen Schulen in Deutschland konzipiert ist. Die aus einer Kooperation der Stiftung Digitale Bildung und der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt hervorgegangene Software basiert auf den Erkenntnissen neurowissenschaftlicher Forschung und orientiert sich an Prinzipien aktueller Didaktik wie Gamification, Storytelling und implizites Lernen. Die Entwicklung erfolgt nutzerzentriert in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. Brainix nutzt die multimedialen und multisensorischen Möglichkeiten moderner Endgeräte und wird als Cloud-Service von einem zentralen Rechenzentrum zur Verfügung gestellt, so dass kein Wartungsaufwand für die Schulen entsteht. Firmenkontakt

Brainix GmbH

Sonja Völkel

Westenstraße 26

85072 Eichstätt

0049 8421 9861133

https://www.brainix.org/ Pressekontakt

Pressereferent

Friedrich Koopmann

Birkenweg 34b

82110 Germering

0049 172 3248423

